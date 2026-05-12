Better Than Dead è disponibile, bodycam inclusa

Monte Gallo e l'editore Microprose hanno annunciato la disponibilità su Steam di Better Than Dead, sparatutto in prima persona in cui l'azione è inquadrata da una bodycam. Stando alle parole dello sviluppatore solitario, cui dobbiamo il bel Forza Polpo, si tratta di un gioco ispirato al cinema action hongkonghese degli anni '80 e '90 e caratterizzato da un approccio più brutale e ravvicinato agli scontri. Attualmente è in Accesso Anticipato e costa davvero poco: 15,49 euro (13,94 euro in offerta lancio).