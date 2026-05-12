Better Than Dead è disponibile, bodycam inclusa

Monte Gallo e l'editore Microprose hanno annunciato la disponibilità su Steam di Better Than Dead, sparatutto in prima persona in cui l'azione è inquadrata da una bodycam. Stando alle parole dello sviluppatore solitario, cui dobbiamo il bel Forza Polpo, si tratta di un gioco ispirato al cinema action hongkonghese degli anni '80 e '90 e caratterizzato da un approccio più brutale e ravvicinato agli scontri. Attualmente è in Accesso Anticipato e costa davvero poco: 15,49 euro (13,94 euro in offerta lancio).
Ispirazione cinematografica
Più precisamente, si è ispirato "alla velocità, alla violenza e ai combattimenti ravvicinati del cinema heroic bloodshed di Hong Kong degli anni '80 e '90", cercando però di trasportare queste influenze in qualcosa di "più grezzo, fisico e diretto".
Nel messaggio viene chiarito anche ciò che il gioco non vuole essere: "Non è uno sparatutto militare pulito. Non è uno sparatutto tattico". Al centro dell'esperienza ci sono invece la visuale in stile bodycam, le sparatorie ravvicinate, il bullet time e la necessità di restare costantemente in movimento.
Secondo l'autore, Better Than Dead propone "azione pura vista attraverso una bodycam: più vicina, sporca e instabile". La modalità principale è già completabile dall'inizio alla fine, mentre la fase di Accesso Anticipato servirà a rifinire ulteriormente il gioco seguendo i feedback dei giocatori.
Se vi interessa, andate su Steam a dargli uno sguardo.
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