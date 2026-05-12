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Better Than Dead è disponibile, bodycam inclusa

Monte Gallo e Microprose hanno lanciato su Steam Better Than Dead, sparatutto in prima persona inquadrato da una bodycam.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/05/2026
La protagonista di Better Than Dead

Monte Gallo e l'editore Microprose hanno annunciato la disponibilità su Steam di Better Than Dead, sparatutto in prima persona in cui l'azione è inquadrata da una bodycam. Stando alle parole dello sviluppatore solitario, cui dobbiamo il bel Forza Polpo, si tratta di un gioco ispirato al cinema action hongkonghese degli anni '80 e '90 e caratterizzato da un approccio più brutale e ravvicinato agli scontri. Attualmente è in Accesso Anticipato e costa davvero poco: 15,49 euro (13,94 euro in offerta lancio).

Ispirazione cinematografica

Più precisamente, si è ispirato "alla velocità, alla violenza e ai combattimenti ravvicinati del cinema heroic bloodshed di Hong Kong degli anni '80 e '90", cercando però di trasportare queste influenze in qualcosa di "più grezzo, fisico e diretto".

Nel messaggio viene chiarito anche ciò che il gioco non vuole essere: "Non è uno sparatutto militare pulito. Non è uno sparatutto tattico". Al centro dell'esperienza ci sono invece la visuale in stile bodycam, le sparatorie ravvicinate, il bullet time e la necessità di restare costantemente in movimento.

La bodycam dello sparatutto Better Than Dead ha inquadrato l'uscita in Accesso Anticipato La bodycam dello sparatutto Better Than Dead ha inquadrato l'uscita in Accesso Anticipato

Secondo l'autore, Better Than Dead propone "azione pura vista attraverso una bodycam: più vicina, sporca e instabile". La modalità principale è già completabile dall'inizio alla fine, mentre la fase di Accesso Anticipato servirà a rifinire ulteriormente il gioco seguendo i feedback dei giocatori.

Se vi interessa, andate su Steam a dargli uno sguardo.

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