Forza Horizon 6 migliorerà l'AI dei Drivatar promette Playground Games, con i prossimi update

Ovviamente il supporto è già in corso, visto anche che Forza Horizon 6, come i predecessori, ha elementi live service in termini di contenuti e nuove modalità da aggiungere, ma ci sono anche alcuni aspetti da migliorare su cui il team si sta concentrando con una certa priorità.

Il team Playground ha voluto prima di tutto ringraziare i giocatori e accoglierli all'interno della community di Forza, sostenendo peraltro di essere sempre in ascolto, in modo da carpire i feedback e le segnalazioni che possano aiutare gli sviluppatori a migliorare e correggere gli elementi del gioco.

Quattro punti su cui lavorare, prima di tutto

Tra i punti di maggiore importanza c'è il miglioramento dell'intelligenza artificiale utilizzata da Drivatar, ovvero gli avversari gestiti dalla CPU che popolano il mondo del gioco e contro cui giochiamo quando ci troviamo in single player.

In certi casi, particolarmente ai livelli di difficoltà maggiori, l'IA può dimostrarsi sbilanciata, ricorrendo a comportamenti fuori dalle regole per incrementare il livello di sfida, fino a risultare in scontri impari.

Playground ha dunque intenzione di rivedere questo comportamento dell'IA e mitigarlo il più possibile, trattandosi di una critica piuttosto comune da parte degli utenti, a dire il vero una delle poche, vista l'ottima accoglienza ricevuta finora tra critica e pubblico.

Gli altri tre punti attualmente in lavorazione riguardano tutti questioni tecniche con i PC, e si tratta di aggiustamento del frame-rate con schede video AMD, aggiustamento del crepitio audio che si può sentire con certe configurazioni e la correzione dei crash e degli errori al caricamento.

Oltre a tutto questo, il team ha confermato di essere ovviamente al lavoro anche su nuovi contenuti in arrivo, che andranno ad arricchire la Festival Playlist attualmente in corso, ovvero "Welcome to Japan". Nel frattempo, abbiamo visto che Forza Horizon 6 ha superato i 6 milioni di giocatori su PC, Xbox e Game Pass.