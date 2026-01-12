È iniziato il Festival dell'investigazione di Steam, con sconti e offerte sui giochi investigativi

È stato lanciato su Steam il Festival dell'investigazione, che celebra i giochi investigativi, con offerte e sconti disponibili per tutta la settimana. Da ora fino al 19 gennaio è possibile esplorare una selezione di titoli che mettono nei panni di un investigatore, tra navi misteriose, casi irrisolti e crimini ambientati negli anni '70 e tutto il campionario del genere.