0

È iniziato il Festival dell'investigazione di Steam, con sconti e offerte sui giochi investigativi

Steam ha lanciato il Festival dell'investigazione, con tanti sconti e offerte su tutti i giochi investigativi presenti sulla piattaforma.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/01/2026
Un'immagine di Blue Prince

È stato lanciato su Steam il Festival dell'investigazione, che celebra i giochi investigativi, con offerte e sconti disponibili per tutta la settimana. Da ora fino al 19 gennaio è possibile esplorare una selezione di titoli che mettono nei panni di un investigatore, tra navi misteriose, casi irrisolti e crimini ambientati negli anni '70 e tutto il campionario del genere.

Alcune offerte

C'è anche un trailer ufficiale che festeggia il lancio dell'evento e che potete vedere qui di seguito.

Tra i titoli in offerta, segnaliamo The Séance of Blake Manor, venduto a 14,62 euro invece di 19,50 euro (-25%), Shadows of Doubt, venduto a 12,49 euro invece di 24,99 euro (-50%), The Drifter, venduto 15,60 euro invece di 19,50 (-20%), Ace Attorney Investigations Collection, venduto a 19,99 euro invece di 39,99 euro (-50%), Detroit: Become Human venduto a 7,99 euro invece di 39,99 euro (-80%), Disco Elysium - The Final Cut venduto a 9,99 euro invece di 39,99 euro (-75%), Ghost Trick: Detective fantasma venduto a 9,89 euro invece di 29,99 euro (-67%) e Return of the Obra Dinn venduto a 11,70 euro invece di 19,50 euro (-40%).

The Séance of Blake Manor, la recensione di un investigativo gothic horror che diventa ossessione The Séance of Blake Manor, la recensione di un investigativo gothic horror che diventa ossessione

Chiaramente ce ne sono molti altri, ma vi invitiamo a scoprirli andando sulla pagina principale del Festival dell'investigazione di Steam

#Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
È iniziato il Festival dell'investigazione di Steam, con sconti e offerte sui giochi investigativi