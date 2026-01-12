È iniziato il Festival dell'investigazione di Steam, con sconti e offerte sui giochi investigativi

È stato lanciato su Steam il Festival dell'investigazione, che celebra i giochi investigativi, con offerte e sconti disponibili per tutta la settimana. Da ora fino al 19 gennaio è possibile esplorare una selezione di titoli che mettono nei panni di un investigatore, tra navi misteriose, casi irrisolti e crimini ambientati negli anni '70 e tutto il campionario del genere.
Alcune offerte
C'è anche un trailer ufficiale che festeggia il lancio dell'evento e che potete vedere qui di seguito.
Tra i titoli in offerta, segnaliamo The Séance of Blake Manor, venduto a 14,62 euro invece di 19,50 euro (-25%), Shadows of Doubt, venduto a 12,49 euro invece di 24,99 euro (-50%), The Drifter, venduto 15,60 euro invece di 19,50 (-20%), Ace Attorney Investigations Collection, venduto a 19,99 euro invece di 39,99 euro (-50%), Detroit: Become Human venduto a 7,99 euro invece di 39,99 euro (-80%), Disco Elysium - The Final Cut venduto a 9,99 euro invece di 39,99 euro (-75%), Ghost Trick: Detective fantasma venduto a 9,89 euro invece di 29,99 euro (-67%) e Return of the Obra Dinn venduto a 11,70 euro invece di 19,50 euro (-40%).
Chiaramente ce ne sono molti altri, ma vi invitiamo a scoprirli andando sulla pagina principale del Festival dell'investigazione di Steam