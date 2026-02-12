4:LOOP si è mostrato in un video di gameplay esplicativo allo State of Play

4:LOOP è evidentemente andato avanti nello sviluppo ma non c'è ancora una data di uscita, al momento sappiamo solo che è previsto per PC e PS5 come esclusiva console.

4:LOOP è tornato a farsi vedere in occasione dello State of Play di questa sera con un video esplicativo in grado di spiegare qualcosa di più dettagliato su questo nuovo sparatutto multiplayer da parte di Bad Robot e Sony PlayStation .

Il nuovo video con gameplay

Il nuovo video mostra qualcosa della particolare ambientazione di 4:LOOP, e del gameplay, ci vede alle prese con una sorta di invasione aliena, costringendoci a morire più volte e tornare in azione all'interno di un loop continuo che ci porta ogni volta ad ottenere nuove abilità.

In effetti, questo è proprio l'elemento principale e il concetto alla base del gioco: i giocatori devono morire più e più volte per migliorare continuamente e superare circostanze difficili.

Lo scorso dicembre abbiamo avuto i primi dettagli su 4:LOOP, e adesso siamo in grado di capirci ancora di più con questo nuovo video, dopo il primo trailer di presentazione andato in scena durante i The Game Awards, presentato da Mike Booth e J.J. Abrams.

Creato da Mike Booth e gli altri sviluppatori di Bad Robot Games, 4:LOOP è uno sparatutto tattico cooperativo per quattro giocatori pensato per essere giocato all'infinito, in cui è richiesto di continuare a fallire per salvare il mondo.