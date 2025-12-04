PlayStation produrrà e pubblicherà il nuovo sparatutto cooperativo del papà di Left 4 Dead su PS5 e PC

I primi dettagli

Il comunicato ufficiale di Sony svela soltanto che si tratta di una nuova IP completamente inedita che offrirà un'"esperienza innovativa e audace", attualmente in sviluppo per PS5 e PC, con ulteriori informazioni che verranno condivise in futuro.

"Collaborare con Sony Interactive Entertainment ci permette di dare vita alla nostra nuova IP, con una visione ampia per questo nuovo universo", ha dichiarato Anna Sweet, CEO di Bad Robot Games. "Con il supporto di PlayStation, speriamo di offrire un'esperienza audace e innovativa, davvero speciale per i giocatori. Non potrei essere più entusiasta del fatto che Mike Booth sia al timone creativo, impegnato a realizzare un'avventura cooperativa che porterà a momenti indimenticabili con gli amici".

"Siamo estremamente colpiti dal talento che Bad Robot Games ha riunito nel proprio studio e siamo entusiasti di collaborare con loro per contribuire a produrre e pubblicare il loro prossimo gioco", ha dichiarato Christian Svensson, VP e Head of 2P/3P Content Ventures & Strategic Initiatives di Sony Interactive Entertainment. "La loro voce creativa unica e la passione per l'innovazione in tutte le forme di intrattenimento interattivo si allineano perfettamente con la missione di SIE di creare esperienze che risuonino profondamente con i giocatori. Non vediamo l'ora che i gamer possano entrare nel mondo che stanno costruendo".

Logo di Bad Robot Games

Bad Robot Games è uno studio videoludico fondato nel 2018 come divisione di Bad Robot, attraverso una joint venture con Tencent e Warner Bros. Interactive Entertainment. Mike Booth si è unito al team nel dicembre 2020, diventando chief creative officer nel 2022. Lo studio non ha ancora pubblicato un videogioco tradizionale, ma ha collaborato a vari progetti esterni, tra cui la serie interattiva Silent Hill: Ascension, di cui ha curato la direzione artistica, il design dei mostri e il comparto sonoro. Nel 2021 Mike Booth annunciò che lo studio aveva ottenuto un finanziamento di 40 milioni di dollari per lo sviluppo di "un entusiasmante e completamente nuovo gioco cooperativo AAA".