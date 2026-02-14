Unreal Tournament 2004 è tornato a vivere ed è completamente gratis, grazie ai fan

La comunità di Old Unreal ha pubblicato un installer di Unreal Tournament 2004 che riporta il gioco in vita ed è completamente gratuito. Inoltre, integra una community patch che aggiorna lo sparatutto online di Epic Games in ogni aspetto. Insomma, si tratta di un grosso regalo per il week-end e oltre, soprattutto se vi piacciono i bei giochi, che inoltre ridà un po' di lustro a una serie attualmente dimenticata dal suo stesso studio di sviluppo.

Dove scaricarlo

Old Unreal ha spiegato come funziona il suo eseguibile che, di fatto, da accesso al gioco completo: "Attualmente non abbiamo il permesso di tenere il gioco completo su oldunreal.com. Invece, siamo autorizzati a farvi avere questo programma di installazione, che scaricherà l'immagine originale del disco di Unreal Tournament 2004 ECE da archive.org, estrarrà il contenuto del disco in una cartella a tua scelta e poi installerà l'ultima patch pubblica di OldUnreal. Buon divertimento!"

Gli sviluppatori hanno anche specificato che "Il nostro programma di installazione supporta Windows 7 e versioni successive. Stiamo lavorando a installer per Linux e macOS."

A questo punto non vi resta che andare su Old Unreal e scaricare l'installer, facendo quanto spiegato per accedere al gioco.

Come detto, Unreal Tournament 2004 è uno sparatutto online basato sull'abilità del giocatore, per questo è completamente inadatto per i tempi moderni.