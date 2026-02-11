4

Reanimal svela i primi dettagli sul Season Pass: tre espansioni in arrivo dopo il lancio

Tarsier Studios ha svelato il Season Pass di Reanimal, che introdurrà tre espansioni ambientate nel "The Expanded World", con nuovi protagonisti, scenari inediti e creature mai viste.

Una delle creature mostruose di Reanimal
Ora che le recensioni di Reanimal sono online e mancano pochissimi giorni al debutto, Tarsier Studios ha finalmente condiviso i primi dettagli sul Season Pass del nuovo survival horror, anticipando cosa potranno aspettarsi i giocatori dal supporto post‑lancio.

Il team ha confermato l'arrivo di tre DLC, ciascuno dedicato a un capitolo aggiuntivo del cosiddetto The Expanded World. Queste espansioni introdurranno nuovi bambini come protagonisti, diversi dai due fratelli del gioco base, impegnati a esplorare ambientazioni inedite e ad affrontare nuove creature mostruose.

Uno sguardo alla prima espansione

Tarsier Studios ha inoltre annunciato che la prima espansione è prevista nel corso dell'estate. Lo studio non ha ancora condiviso dettagli concreti sulla trama o sulle meccaniche, ma ha pubblicato una concept art che mostra edifici in fiamme all'interno di una cittadina allagata, suggerendo un'ambientazione cupa e fortemente atmosferica. Potrete guardarla qui sotto.

Una concept art della prima espansione di Reanimal
Reanimal sarà disponibile dal 13 febbraio su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. Il Season Pass è incluso nella Deluxe Edition, acquistabile con il 10% di sconto a 53,99 euro fino al lancio. Successivamente potrà essere acquistato anche separatamente: il prezzo non è ancora stato comunicato, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 19,99 euro.

