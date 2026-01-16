0

Coffee Talk Tokyo è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Coffee Talk Tokyo è stato rinviato al 21 maggio. Il team userà il tempo extra per rifinire l'esperienza e mantenere l'atmosfera accogliente e notturna tipica della serie.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/01/2026
Artwork con vari personaggi di Coffee Talk: Tokyo

Chorus Worldwide ha annunciato il rinvio di Coffee Talk Tokyo. Precedente previsto per il 5 marzo, il gioco debutterà con alcuni mesi di ritardo su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam), con la nuova data di uscita fissata al 21 maggio.

Gli sviluppatori affermano che il tempo extra permetterà di rifinire ulteriormente il titolo e offrire quell'esperienza accogliente e rilassante che i fan si aspettano da un nuovo capitolo della serie. Oltre al messaggio ufficiale, il team ha pubblicato anche un breve video in cui Vim, uno dei personaggi e clienti abituali del Coffee Talk, si scusa per il ritardo.

Il messaggio degli sviluppatori

"Dopo un'attenta valutazione, Toge Productions e Chorus Worldwide hanno deciso di spostare la data di uscita di Coffee Talk Tokyo al 21 maggio 2026", recita il messaggio degli sviluppatori. " Questo tempo aggiuntivo permetterà al team di rifinire ulteriormente l'esperienza e assicurarsi che tutto sia perfetto quando i giocatori si ritroveranno finalmente dietro il bancone di Tokyo."

"Il team sta lavorando duramente per garantire che Coffee Talk Tokyo offra l'atmosfera accogliente, le conversazioni sincere e le vibrazioni notturne che stavate aspettando. Non vediamo l'ora di condividere nuovi aggiornamenti man mano che ci avviciniamo al lancio."

Afterlove EP, la recensione dell'ultimo videogioco del creatore di Coffee Talk Afterlove EP, la recensione dell’ultimo videogioco del creatore di Coffee Talk

Come nei precedenti episodi della serie, in Coffee Talk Tokyo i giocatori vestiranno i panni di un barista in una caffetteria aperta tutta la notte, questa volta situata nei vicoli della capitale giapponese. Qui ascolteranno umani e creature fantastiche raccontare storie di amore, perdita, gioia e malinconia, mentre preparano bevande classiche e ricette locali, scegliendo gli ingredienti e gestendo in prima persona ogni fase della preparazione per ottenere risultati impeccabili.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Coffee Talk Tokyo è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S