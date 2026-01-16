Coffee Talk Tokyo è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Gli sviluppatori affermano che il tempo extra permetterà di rifinire ulteriormente il titolo e offrire quell'esperienza accogliente e rilassante che i fan si aspettano da un nuovo capitolo della serie. Oltre al messaggio ufficiale, il team ha pubblicato anche un breve video in cui Vim, uno dei personaggi e clienti abituali del Coffee Talk, si scusa per il ritardo.

Chorus Worldwide ha annunciato il rinvio di Coffee Talk Tokyo . Precedente previsto per il 5 marzo, il gioco debutterà con alcuni mesi di ritardo su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam), con la nuova data di uscita fissata al 21 maggio .

Il messaggio degli sviluppatori

"Dopo un'attenta valutazione, Toge Productions e Chorus Worldwide hanno deciso di spostare la data di uscita di Coffee Talk Tokyo al 21 maggio 2026", recita il messaggio degli sviluppatori. " Questo tempo aggiuntivo permetterà al team di rifinire ulteriormente l'esperienza e assicurarsi che tutto sia perfetto quando i giocatori si ritroveranno finalmente dietro il bancone di Tokyo."

"Il team sta lavorando duramente per garantire che Coffee Talk Tokyo offra l'atmosfera accogliente, le conversazioni sincere e le vibrazioni notturne che stavate aspettando. Non vediamo l'ora di condividere nuovi aggiornamenti man mano che ci avviciniamo al lancio."

Come nei precedenti episodi della serie, in Coffee Talk Tokyo i giocatori vestiranno i panni di un barista in una caffetteria aperta tutta la notte, questa volta situata nei vicoli della capitale giapponese. Qui ascolteranno umani e creature fantastiche raccontare storie di amore, perdita, gioia e malinconia, mentre preparano bevande classiche e ricette locali, scegliendo gli ingredienti e gestendo in prima persona ogni fase della preparazione per ottenere risultati impeccabili.