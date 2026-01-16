Valve ha confermato tutti gli eventi di Steam del 2026, saldi e festival compresi

Valve ha pubblicato il calendario completo degli eventi che avverranno su Steam nel corso del 2026. In realtà quelli della prima metà dell'anno erano già stati condivisi la scorsa estate, mentre ora sono stati aggiunti quelli del secondo semestre. Comunque sia, conviene vedere l'intero calendario, per avere un quadro più ampio di cosa ci aspetta.
Il calendario degli eventi
Anche il 2026 sarà ricchissimo per Steam, tra festival dedicati a generi, saldi, next-fest con cui provare migliaia di demo e quant'altro. Vediamo.
- Primo semestre 2026
- Gennaio 2026
- Festival dell'investigazione: 12 - 19 gennaio
- Festival dei giochi da tavolo: 26 gennaio - 2 febbraio
- Febbraio 2026
- Festival della digitazione: 5 - 9 febbraio (Festival sotto i riflettori)
- Festival dei PvP: 9 - 16 febbraio
- Festival dei cavalli: 19 - 23 febbraio (Festival sotto i riflettori)
- Next Fest di Steam (edizione di febbraio 2026): 23 febbraio - 2 marzo
- Marzo 2026
- Festival dei giochi di difesa della torre: 9 - 16 marzo
- Saldi primaverili di Steam 2026: 19 - 26 marzo (saldi stagionali)
- Festival dei giochi di casa e domicilio: 30 marzo - 6 aprile
- Aprile 2026
- Festival degli oggetti nascosti: 9 - 13 aprile (Festival sotto i riflettori)
- Festival medievale: 20 - 27 aprile
- Maggio 2026
- Festival dei giochi di costruzione di mazzi: 4 - 11 maggio
- Festival dei mari: 18 - 25 maggio
- Giugno 2026
- Festival dei proiettili: 8 - 15 giugno
- Next Fest (edizione di giugno 2026): 15 - 22 giugno
- Saldi estivi di Steam 2026: 25 giugno - 9 luglio (saldi stagionali)
- Secondo semestre 2026
- Luglio 2026
- Festival dei giochi di abilità sociali: 13 - 16 luglio
- Festival dei treni: 20 - 27 luglio
- Agosto 2026
- Festival dei giochi cyberpunk: 3 - 10 agosto
- Festival dei giochi di birilli e pioli: 17 - 20 agosto
- Festival della creazione di oggetti e sopravvivenza PvE: 31 agosto - 7 settembre
- Settembre 2026
- Festival della programmazione: 10 - 14 settembre
- Festival dei GDR di gruppo: 14 - 21 settembre
- Ottobre 2026
- Saldi autunnali di Steam 2026: 1 - 8 ottobre (saldi stagionali)
- Festival della cucina: 12 - 19 ottobre
- Next Fest (edizione di ottobre 2026): 19 - 26 ottobre
- Festival Steam Scream V: 26 ottobre - 2 novembre
- Novembre 2026
- Festival dei GDR con combattimenti automatici: 16 - 23 novembre
- Black Friday: date e dettagli specifici dei giochi in sconto saranno comunicati prossimamente
- Dicembre 2026
- Saldi invernali di Steam 2026: 17 dicembre - 4 gennaio 2027 (saldi stagionali)
