Silent Hill: Townfall è stato presentato con un trailer da Konami

Durante lo State of Play è stato presentato anche Silent Hill: Townfall, con un primo trailer pubblicato da Konami che rivela diversi dettagli sulla nuova esperienza horror.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/02/2026
Il protagonista di Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
A diversi anni dall'annuncio originale, Silent Hill: Townfall è stato finalmente presentato con un trailer nel corso dello State of Play: sviluppato da Screen Burn Interactive, il gioco ci catapulterà in una nuova esperienza horror con un cappitolo inedito che punta a rinnovare la formula della serie.

In Townfall ci troveremo infatti a visitare una nuova città al comando di un protagonista inedito Simon Ordell, che riceve un messaggio attraverso un vecchio televisore e, in maniera simile al classico secondo capitolo, parte per un viaggio estremamente incerto, che non si sa dove lo condurrà esattamente.

Una delle novità più significative di Silent Hill: Townfall è la visuale in prima persona: una scelta compiuta per aumentare il coinvolgimento, rendendo l'esplorazione più intensa e migliorare il feeling dei puzzle, che implicheranno l'impiego del televisore portatile per interagire con lo scenario.

Un nuovo Silent Hill è in sviluppo conferma Konami, oltre al remake del primo

Allo stesso modo, anche il combattimento diventa ravvicinato, carico di ansia, con un'enfasi sugli scontri corpo a corpo sebbene il gioco ci fornisca armi sia da mischia che da distanza.

Un Silent Hill viscerale

Protagonista a breve di un'ulteriore presentazione, Silent Hill: Townfall ci incoraggerà a evitare il confronto diretto, puntando sulla furtività, distraendo i nemici e sbirciando dietro gli angoli per avvistare eventuali minacce in anticipo e cercare di sopravvivere.

I nostri avversari in Townfall reagiranno in maniera dinamica al rumore e ai nostri movimenti, dando vita a inseguimenti imprevedibili e sfruttando su PS5 le funzionalità del controller DualSense per amplificare ulteriormente l'immersione.

