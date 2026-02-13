ASUS ROG Xbox Ally è in sconto su Amazon: risparmia fino a 91 €

Cerchi un PC Handheld per giocare comodamente ai tuoi titoli preferiti ovunque tu voglia? ASUS ROG Xbox Ally è disponibile su Amazon a 508 € invece di 599 €, permettendoti di risparmiare fino a 91 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prezzo è leggermente al di sopra del precedente minimo storico, ma si tratta comunque di uno sconto interessante. Ricordiamo, inoltre, che il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche del dispositivo
Si tratta di un PC portatile da gaming con sistema operativo Windows 11 Home che ti darà accesso a una libreria gaming online, oltre ai classici servizi di un vero e proprio PC. Avrai a portata di mano tutti i tuoi contenuti preferiti, che si tratti di piattaforme gaming o di canali social. Il display è da 7" IPS con luminosità di 500 nit, RAM da 16 GB, 512 GB di SSD e design progettato per migliorare la dissipazione del calore. Inoltre, il dispositivo adotta il processore AMD Ryzen Z2.
Ovviamente le prestazioni generali differiscono rispetto alla versione Xbox ROG Ally X, che purtroppo ha un costo maggiore (attualmente 899 € su Amazon), quindi potresti voler preferire questa versione se vuoi spendere meno e cerchi un ottimo compromesso.