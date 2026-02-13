ASUS ROG Xbox Ally è in sconto su Amazon: risparmia fino a 91 €

Cerchi un PC Handheld per giocare comodamente ai tuoi titoli preferiti ovunque tu voglia? ASUS ROG Xbox Ally è disponibile su Amazon a 508 € invece di 599 €, permettendoti di risparmiare fino a 91 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prezzo è leggermente al di sopra del precedente minimo storico, ma si tratta comunque di uno sconto interessante. Ricordiamo, inoltre, che il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.