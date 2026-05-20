Samsung presenta la gamma di monitor 2026 e sorprende con l’Odyssey G8, il primo monitor gaming al mondo con risoluzione 6K

Samsung ha ufficializzato in un'unica grande presentazione quasi tutta la propria gamma di monitor per il 2026, scegliendo di concentrare i nuovi modelli in un solo momento invece di distribuirli gradualmente durante l'anno. Dopo le prime anticipazioni mostrate al CES, la società sudcoreana ha svelato una linea molto ampia che comprende soluzioni dedicate al gaming, alla produttività e a utilizzi più versatili in ambito domestico.

Tra le proposte più originali figura il Movingstyle Essential, evoluzione del precedente modello che passa da 32 a 43 pollici e adotta una risoluzione 4K. Il supporto con ruote consente di trasportarlo facilmente tra diverse stanze, trasformandolo di fatto in uno schermo multifunzione adatto a studio, lavoro, streaming e videogiochi.