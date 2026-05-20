Samsung presenta la gamma di monitor 2026 e sorprende con l’Odyssey G8, il primo monitor gaming al mondo con risoluzione 6K

Samsung ha ufficializzato in un'unica grande presentazione quasi tutta la propria gamma di monitor per il 2026, scegliendo di concentrare i nuovi modelli in un solo momento invece di distribuirli gradualmente durante l'anno. Dopo le prime anticipazioni mostrate al CES, la società sudcoreana ha svelato una linea molto ampia che comprende soluzioni dedicate al gaming, alla produttività e a utilizzi più versatili in ambito domestico.
Tra le proposte più originali figura il Movingstyle Essential, evoluzione del precedente modello che passa da 32 a 43 pollici e adotta una risoluzione 4K. Il supporto con ruote consente di trasportarlo facilmente tra diverse stanze, trasformandolo di fatto in uno schermo multifunzione adatto a studio, lavoro, streaming e videogiochi.
Il ViewFinity S8 è il monitor Samsung perfetto per la produttività
Per chi cerca uno strumento orientato alla produttività, Samsung propone il ViewFinity S8 da 40 pollici, identificato con la sigla S85TH. Questo monitor curvo offre risoluzione WUHD e refresh rate a 144 Hz, accompagnati da Thunderbolt 5, switch KVM integrato, altoparlanti e funzioni pensate per gestire più computer con una sola postazione.
Accanto a questo modello debutta anche una versione da 27 pollici, il ViewFinity S8 S80HF, con risoluzione 5K e porta USB-C per trasferimento dati e ricarica.
La principale novità per il settore gaming è il monitor Samsung Odyssey G8
La novità più importante riguarda però il settore gaming. Il nuovo Odyssey G8 G80HS da 32 pollici viene presentato come il primo monitor gaming 6K al mondo.
Il pannello supporta 165 Hz alla massima risoluzione e può raggiungere 330 Hz in modalità 3K, evitando la drastica perdita di definizione tipica di molti monitor dual-mode. La variante da 27 pollici, G80HF, propone invece una risoluzione 5K con 180 Hz o 360 Hz in QHD.
Completano la gamma l'Odyssey OLED G8, disponibile in versioni da 27 e 32 pollici con pannello OLED 4K a 240 Hz, tecnologia Glare Free e USB-C con ricarica fino a 98 W, e l'Odyssey OLED G7 da 32 pollici, capace di passare da 165 Hz in 4K a 330 Hz in Full HD con un tempo di risposta di 0,03 ms. I prezzi arrivano fino a 1.600 dollari.
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