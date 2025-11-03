EA Sports FC 26 ha lanciato oggi i test per la modalità open world

Sono cominciati i test per la modalità open world di EA Sports FC: una funzionalità a lungo discussa, che a partire da oggi una selezione di utenti negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito avranno modo di provare in anteprima.

Stando a quanto riportato da Electronic Arts, quello cominciato oggi è il playtest pratico più grande mai realizzato per la serie calcistica e punta a raccogliere feedback che saranno fondamentali per indirizzare lo sviluppo del prossimo step del celebre franchise.

"Il nostro obiettivo è testare una serie di innovazioni, prestazioni tecniche e stabilità, offrendo ai giocatori invitati un'esperienza diretta con alcune funzionalità iniziali, limitate e ancora in sviluppo, in una nuova modalità di FC", si legge sul sito ufficiale.

"I risultati contribuiranno allo sviluppo continuo di un'esperienza che intendiamo lanciare in un futuro episodio di EA Sports FC", specifica il post, ribadendo poi che "I contenuti inclusi in questo test tecnico di EA Sports FC non saranno presenti in FC 26."