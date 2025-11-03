AOC sfida i limiti: in arrivo il primo monitor gaming da 1000Hz... ma è realmente utile?

Il mercato dei monitor da gaming continua a spingersi oltre ogni limite, e AOC sembra pronta a fare un salto storico. Il marchio, noto per i suoi schermi della serie AGON, starebbe preparando 6 nuovi modelli ad altissimo refresh rate , tra cui un display da 1000Hz a risoluzione Full HD , destinato a debuttare nel 2026.

Tra gli altri modelli figurano un 27 pollici QHD 420Hz con filtro polarizzatore circolare, un 27 pollici QHD 360Hz con tecnologia PULSAR capace di simulare l'effetto 1000Hz grazie all'inserzione di fotogrammi neri (Black Frame Insertion), e un 24,1 pollici TN da 400Hz pensato per il gaming competitivo . Tutti i monitor della nuova gamma includeranno un design aggiornato, menu OSD ridisegnato e pulsanti fisici personalizzabili.

Qual è l'obiettivo di AOC con questi nuovi monitor?

AOC, così facendo, entrerà in diretta competizione con marchi come HKC AntGamer, che ha già annunciato un proprio monitor 1000Hz per il 2026, e con i colossi ASUS e LG, che hanno recentemente raggiunto i 720Hz rispettivamente con i modelli ROG Super Kill 27 Pro e con i pannelli OLED di quarta generazione.

AOC Agon Pro | Fonte: Videocardz.com

Tuttavia, superare la soglia dei 1000Hz rappresenta una sfida tecnologica notevole: raggiungere 1000 fotogrammi al secondo è infatti un compito quasi impossibile anche per i PC più potenti. Molti esperti, tuttavia, sottolineano che l'occhio umano difficilmente percepisce differenze oltre i 240-360Hz, rendendo i 1000Hz più una dimostrazione tecnica che una reale necessità.