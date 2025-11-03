Una coppia ha giocato a Mario Kart 64 tutti i giorni per più di vent'anni, per un motivo semplicissimo

Una coppia ha giocato a Mario Kart 64 tutti i giorni per più di vent'anni e probabilmente continuerà a farlo, come raccontato dal figlio Louis Hvejsel Bork. Per quale motivo? Sicuramente il gioco di nintendo gli piace moltissimo, ma c'è dell'altro. No, la loro scelta non riguarda l'invecchiare insieme o la nostalgia per qualcosa che li lega particolarmente al gioco. Sicuramente ci sono affezionati, visto che è diventato parte della loro routine, ma il motivo per cui si sfidano giornalmente è... decidere chi deve preparare il tè.

Una vita sui kart

La tradizione è iniziata nel 2001, come raccontato da Bork a fanaticscollect, e da allora è proseguita senza pause.

Se ci pensate bene è semplicemente sublime: due persone accendono la loro console (in realtà la regalarono al figlio per Natale) per decidere chi preparerà il té per entrambe, svolgendo un'attività che in qualche modo li lega indissolubilmente. C'è anche da dire che Bork di suo è stato ben contento di lasciare il Nintendo 64 ai genitori quando è andato via di casa, visto il loro rituale.

Va anche sottolineato che il gioco si presta bene a partite competitive abbastanza intense da non essere mai noiose e della giusta durata per rappresentare uno svago di qualche minuto, da svolgere insieme. Immaginiamo che sfidarsi a un gioco più lungo farebbe loro passare la voglia di té. Ma questi sono dettagli.