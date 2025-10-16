EA Sports FC 26 è il gioco con gli incassi migliori di settembre, Hollow Knight: Silksong sorprende

EA Sports FC 26 è stato il gioco che ha totalizzato i maggiori incassi a settembre fra PC e console: lo rivelano i dati raccolti da Newzoo, che ha stilato una classifica in cui NBA 2K26 occupa la seconda posizione, seguito da Borderlands 4 e da Fortnite.

Hollow Knight: Silksong è quinto a sorpresa, a dimostrazione del grande successo riscosso dal nuovo capitolo della serie firmata Team Cherry, che ha fatto meglio di titoli come Counter-Strike 2, Dying Light: The Beast e Helldivers 2.

EA Sports FC 26 NBA 2K26 Borderlands 4 Fortnite Counter-Strike 2 Dying Light: The Beast Helldivers 2 EA Sports Madden NFL 26 Valorant

Scendendo nel dettaglio, quello di NBA 2K26 è stato il mese di lancio più proficuo nella storia della serie, mentre Hollow Knight: Silksong ha totalizzato due milioni di copie in sei differenti mercati, di cui 600.000 solo su Nintendo Switch.