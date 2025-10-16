1

EA Sports FC 26 è il gioco con gli incassi migliori di settembre, Hollow Knight: Silksong sorprende

Stando alle rilevazioni effettuate da Newzoo, EA Sports FC 26 è stato il gioco che ha totalizzato i maggiori incassi a settembre fra PC e console, ma sorprende il quinto posto di Hollow Knight: Silksong.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/10/2025
EA Sports FC 26 è stato il gioco che ha totalizzato i maggiori incassi a settembre fra PC e console: lo rivelano i dati raccolti da Newzoo, che ha stilato una classifica in cui NBA 2K26 occupa la seconda posizione, seguito da Borderlands 4 e da Fortnite.

Hollow Knight: Silksong è quinto a sorpresa, a dimostrazione del grande successo riscosso dal nuovo capitolo della serie firmata Team Cherry, che ha fatto meglio di titoli come Counter-Strike 2, Dying Light: The Beast e Helldivers 2.

  1. EA Sports FC 26
  2. NBA 2K26
  3. Borderlands 4
  4. Fortnite
  5. Counter-Strike 2
  6. Dying Light: The Beast
  7. Helldivers 2
  8. EA Sports Madden NFL 26
  9. Valorant
Scendendo nel dettaglio, quello di NBA 2K26 è stato il mese di lancio più proficuo nella storia della serie, mentre Hollow Knight: Silksong ha totalizzato due milioni di copie in sei differenti mercati, di cui 600.000 solo su Nintendo Switch.

La classifica per utenti attivi mensili

Passando alla classifica per utenti attivi mensili, tuttavia, EA Sports FC 26 non spicca, forse per via del fatto di essere uscito verso la fine del mese: in vetta troviamo Fortnite e Call of Duty, in sesta posizione c'è Skate ed EA Sports FC 25 è dodicesimo.

La top 10 è chiaramente controllata dai free-to-play di maggior successo, e così esperienze brillanti come Hades 2 e Hollow Knight: Silksong devono accontentarsi di stare in seconda linea, attorno al ventesimo posto.

