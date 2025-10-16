0

Un ex dirigente Nintendo rivela qual è stato il peggior gioco di sempre per NES

Qual è stato il peggior gioco di sempre per NES? Lo ha rivelato Bruce Lowry, ex vicepresidente della divisione vendite di Nintendo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/10/2025
Un artwork di Donkey Kong Jr. Math

Qual è stato il peggior gioco di sempre per NES? Secondo quanto rivelato da Bruce Lowry, ex vicepresidente della divisione vendite di Nintendo of America, si tratta senza alcun dubbio di Donkey Kong Jr. Math.

"Nel nostro primo anno, il peggior gioco che pubblicammo fu Donkey Kong Jr. Math: è stato il titolo meno venduto di sempre", ha ricordato Lowry. "Penso sia semplicemente 'sfuggito' ai nostri controlli."

"Era in pratica Donkey Kong Jr. e Donkey Kong, ma dovevi oscillare, prendere un numero, riportarlo, poi farlo con un altro... Pensavamo sarebbe stato ottimo per l'educazione dei bambini, ma non riuscivamo nemmeno a regalarlo."

I giochi mobile di Nintendo gli hanno fatto guadagnare un sacco di soldi: ecco le cifre gioco per gioco I giochi mobile di Nintendo gli hanno fatto guadagnare un sacco di soldi: ecco le cifre gioco per gioco

Fra i primi titoli pubblicati su NES, Donkey Kong Jr. Math è stato sviluppato da Nintendo R&D2 e metteva i giocatori al comando di Donkey Kong Jr., chiedendo loro di arrampicarsi su delle liane per afferrare numeri e risolvere con essi una serie di operazioni matematiche.

Un primo tentativo di creare giochi educativi?

Il grande successo di Nintendo Switch 2 è il risultato di una progressione straordinaria, che la casa giapponese ha consolidato nel corso di diversi anni e che ha costruito anche grazie ai suoi giochi educativi, vedi la fortunata serie Brain Training su Nintendo DS.

Ai tempi di Donkey Kong Jr. Math, tuttavia, questo approccio non ha funzionato: l'obiettivo di Nintendo era quello di dare vita a una linea di titoli di questo genere, ma le vendite sono state talmente deludenti da spingere l'azienda a cambiare idea.

#Nintendo #Curiosità
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un ex dirigente Nintendo rivela qual è stato il peggior gioco di sempre per NES