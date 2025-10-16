Un ex dirigente Nintendo rivela qual è stato il peggior gioco di sempre per NES

Qual è stato il peggior gioco di sempre per NES? Secondo quanto rivelato da Bruce Lowry, ex vicepresidente della divisione vendite di Nintendo of America, si tratta senza alcun dubbio di Donkey Kong Jr. Math.

"Nel nostro primo anno, il peggior gioco che pubblicammo fu Donkey Kong Jr. Math: è stato il titolo meno venduto di sempre", ha ricordato Lowry. "Penso sia semplicemente 'sfuggito' ai nostri controlli."

"Era in pratica Donkey Kong Jr. e Donkey Kong, ma dovevi oscillare, prendere un numero, riportarlo, poi farlo con un altro... Pensavamo sarebbe stato ottimo per l'educazione dei bambini, ma non riuscivamo nemmeno a regalarlo."

Fra i primi titoli pubblicati su NES, Donkey Kong Jr. Math è stato sviluppato da Nintendo R&D2 e metteva i giocatori al comando di Donkey Kong Jr., chiedendo loro di arrampicarsi su delle liane per afferrare numeri e risolvere con essi una serie di operazioni matematiche.