EA Sports FC 26 pare aver raggiunto vendite incredibili in nemmeno due settimane

Secondo un report di Alinea Analytics, scopriamo che il gioco di calcio simulativo di Electronic Arts avrebbe già raggiunto le dieci milioni di unità piazzate su tutte le piattaforme (PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S) dal momento del lancio.

EA Sports FC 26 è stato pubblicato il 26 settembre 2025 e, nell'arco di un paio di settimane dopo l'uscita, pare aver già raggiunto un traguardo di vendite notevole .

I dati sulle vendite di EA Sports FC 26

Persino per un gioco famoso e di successo come EA Sports FC 26 ottenere dieci milioni di vendite in un paio di settimane non è affatto cosa da poco. Secondo i dati, che ricordiamo sono comunque solo stime e non ufficiali, il 60% delle unità sono state piazzate su PS5 e PS4, senza sorpresa.

Per darvi modo di fare un confronto, sappiate che l'altro grande gioco sportivo di settembre - NBA 2K26 - ha piazzato 6 milioni di unità, con un terzo di queste che è stato acquistato dai giocatori PlayStation durante lo scorso mese.

Al terzo posto dei giochi più venduti di settembre secondo i dati di Alynea vi è Borderlands 4, mentre Hollow Knight Silksong è arrivato al quarto posto.

Vi lasciamo in chiusura alla recensione di EA Sports FC 26.