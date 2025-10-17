La Stagione 5 di Stranger Things svelerà finalmente cos'è davvero il Sottosopra

Cos'è davvero il Sottosopra? Gli appassionati di Stranger Things se lo domandano fin dal debutto della serie Netflix, e a quanto pare la Stagione 5 fornirà finalmente una spiegazione in merito a questa bizzarra dimensione parallela.

Il co-creatore dello show, Ross Duffer, ha spiegato in un'intervista che l'obiettivo principale della quinta stagione sarà proprio quello di spiegare cos'è realmente il Sottosopra, cosa che lui e suo fratello Matt avevano già pensato di fare in precedenza.

"A ogni stagione ci chiedevamo: 'Ne parliamo adesso?' E ogni volta rispondevamo: 'No, aspettiamo ancora'", ha raccontato Duffer. "Alla fine però ci siamo detti: 'Beh, ormai dobbiamo farlo!'"

Matt Duffer ha precisato che lui e suo fratello non sono interessati a espandere ulteriormente l'universo di Stranger Things fino al punto di renderlo eccessivamente complicato, sebbene sia già in lavorazione uno spin-off che, proprio per questo motivo, prenderà in qualche modo le distanze dallo show principale.