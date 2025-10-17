La Stagione 5 di Stranger Things svelerà finalmente cos'è davvero il Sottosopra

Cos'è davvero il Sottosopra? Gli appassionati di Stranger Things se lo domandano fin dal debutto della serie Netflix, e a quanto pare la Stagione 5 fornirà finalmente una spiegazione in merito a questa bizzarra dimensione parallela.
Il co-creatore dello show, Ross Duffer, ha spiegato in un'intervista che l'obiettivo principale della quinta stagione sarà proprio quello di spiegare cos'è realmente il Sottosopra, cosa che lui e suo fratello Matt avevano già pensato di fare in precedenza.
"A ogni stagione ci chiedevamo: 'Ne parliamo adesso?' E ogni volta rispondevamo: 'No, aspettiamo ancora'", ha raccontato Duffer. "Alla fine però ci siamo detti: 'Beh, ormai dobbiamo farlo!'"
Matt Duffer ha precisato che lui e suo fratello non sono interessati a espandere ulteriormente l'universo di Stranger Things fino al punto di renderlo eccessivamente complicato, sebbene sia già in lavorazione uno spin-off che, proprio per questo motivo, prenderà in qualche modo le distanze dallo show principale.
La storia si concluderà in maniera definitiva
Convinti che in realtà la quinta stagione di Stranger Things non abbia richiesto "troppo tempo", i fratelli Duffer hanno tenuto a precisare che gli ultimi episodi andranno a concludere tutti gli archi narrativi, senza lasciare nulla di appeso.
"In questa stagione chiuderemo ogni singolo arco narrativo legato al Demogorgone, al Mind Flayer, a Vecna, al Sottosopra, a Hawkins e a tutti i personaggi," ha detto Matt. "È una storia completa. È finita."
"Abbiamo trascorso dieci anni su questo progetto," ha aggiunto Ross. "Stiamo cercando di mettere il 100% delle nostre energie per assicurarci che l'atterraggio sia perfetto. Al momento non c'è spazio per altri pensieri."