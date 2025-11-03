Qualcomm e MediaTek pronti a superare Apple con il processo TSMC N2P a 2nm entro il 2026

La competizione tra i principali produttori di chip per smartphone si prepara a entrare in una nuova fase. Secondo le ultime indiscrezioni, Qualcomm e MediaTek avrebbero deciso di adottare il processo produttivo N2P a 2 nanometri di TSMC, una versione migliorata della tecnologia che sarà utilizzata da Apple per i suoi chip A20 e A20 Pro.

L'obiettivo delle due aziende è chiaro: ottenere un vantaggio tecnologico sul colosso di Cupertino nel campo dell'efficienza e delle prestazioni. Le nuove generazioni di processori, lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 di Qualcomm e il Dimensity 9600 di MediaTek, dovrebbero essere le prime a sfruttare il nodo N2P, con un lancio previsto nella seconda metà del 2026, quando TSMC avvierà la produzione di massa dei wafer.