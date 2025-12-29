Uno degli attori di The Last of Us verrà sostituito nella Stagione 3 della serie TV

La Stagione 3 di The Last of Us vedrà la sostituzione di uno degli attori: si tratta di Danny Ramirez, che nella serie televisiva prodotta da HBO interpreta il personaggio di Manny e che avrebbe avuto più spazio nei nuovi episodi.

I motivi dietro al recasting di Ramirez, che come sappiamo interpreta anche Joaquin Torres nel Marvel Cinematic Universe, sembra dipendano da alcuni conflitti di programmazione che impedirebbero all'attore di essere disponibile durante le riprese della terza stagione.

Sebbene la faccenda non sia stata chiarita ufficialmente, è molto probabile che proprio il ruolo del nuovo Falcon nell'MCU rappresenti l'impedimento di Ramirez, che potrebbe comparire in Avengers: Doomsday e in Avengers: Secret Wars.

Considerando la portata dei progetti in questione, non sorprenderebbe se Marvel richiedesse una disponibilità totale. C'è tuttavia anche la possibilità di un Top Gun 3, ma allo stato attuale le informazioni sulle tempistiche sono ancora scarse e sembrano indicare un orizzonte più lontano.