Slay the Spire 2 è il most wanted del PC Gaming Show, parlano gli sviluppatori

Slay the Spire 2 è stato nominato il "most wanted" del PC Gaming Show, e gli sviluppatori hanno parlato del progetto in un nuovo video diario, ricordando l'inaspettato successo del primo episodio e come ciò abbia cambiato le loro vite.

Molti di loro ai tempi hanno lasciato un posto di lavoro sicuro per dedicarsi a questa avventura, e a quanto pare tale coraggio è stato ben ripagato, se consideriamo che il gioco è considerato come uno dei deck builder più influenti di sempre.

E il sequel? Sarà più grande, più rifinito e più consapevole delle proprie potenzialità, hanno spiegato gli autori, puntando anche stavolta sul principio delle decisioni che bisogna prendere e che possono cambiare le sorti dell'esperienza: ogni carta rappresenta un bivio.

Se le scelte non mettono alla prova il giocatore, l'esperienza si appiattisce, riducendosi a una sequenza di click privi di peso. È proprio questa struttura, fatta di continue decisioni ad alto impatto, a rendere irresistibile la progressione.