Slay the Spire 2 è il most wanted del PC Gaming Show, parlano gli sviluppatori

Il PC Gaming Show ha nominato Slay the Spire 2 il "most wanted" dell'evento, il gioco più atteso, e gli sviluppatori hanno parlato del progetto in un video diario.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/12/2025
Slay the Spire 2 è stato nominato il "most wanted" del PC Gaming Show, e gli sviluppatori hanno parlato del progetto in un nuovo video diario, ricordando l'inaspettato successo del primo episodio e come ciò abbia cambiato le loro vite.

Molti di loro ai tempi hanno lasciato un posto di lavoro sicuro per dedicarsi a questa avventura, e a quanto pare tale coraggio è stato ben ripagato, se consideriamo che il gioco è considerato come uno dei deck builder più influenti di sempre.

E il sequel? Sarà più grande, più rifinito e più consapevole delle proprie potenzialità, hanno spiegato gli autori, puntando anche stavolta sul principio delle decisioni che bisogna prendere e che possono cambiare le sorti dell'esperienza: ogni carta rappresenta un bivio.

Slay the Spire 2, dopo due anni di sviluppo il team ha cambiato il motore grafico Slay the Spire 2, dopo due anni di sviluppo il team ha cambiato il motore grafico

Se le scelte non mettono alla prova il giocatore, l'esperienza si appiattisce, riducendosi a una sequenza di click privi di peso. È proprio questa struttura, fatta di continue decisioni ad alto impatto, a rendere irresistibile la progressione.

Un'esperienza rinnovata

Disponibile in accesso anticipato su Steam dal prossimo marzo, Slay the Spire 2 non vuole semplicemente replicare la formula, bensì espanderla: il team di sviluppo è cresciuto e con esso le ambizioni del progetto, che ora può contare su di una grafica più rifinita, animazioni più complesse, effetti più ricchi.

In Slay the Spire 2 ci sono più personaggi, più eventi, più reliquie e più carte, con i protagonisti del primo gioco che ora vantano pool completamente rinnovati. È stato introdotto un sistema di incantamenti che permette di modificare e potenziare le proprie carte, mentre anche i nemici possono interagire con il mazzo in modi inediti.

Non manca una forte attenzione alla lore, ora ampliata e supportata da una nuova meccanica chiamata "Timeline", pensata per fornire un quadro più ricco del mondo di gioco, dei suoi protagonisti e delle sue dinamiche.

