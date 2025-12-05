Springs, Eternal annunciato con un trailer: è il nuovo gioco degli autori di Gone Home e Tacoma

Si tratta degli stessi autori di Gone Home e Tacoma , dunque uno studio alquanto specializzato in avventure narrative dotate di un carattere particolare, e anche in questo caso sembra siano riusciti a costruire un'esperienza decisamente originale.

Fullbright ha annunciato il suo nuovo gioco in occasione del PC Gaming Show questa sera: si tratta di Springs, Eternal , una particolare avventura dai toni a metà tra il rilassato e il profondamente inquietante , che in qualche modo riprende lo stile tipico del team.

Alle terme di notte

Springs, Eternal è un gioco di esplorazione in prima persona in stile lo-fi ambientato in una misteriosa località termale nel cuore della notte, si legge nella descrizione ufficiale, con uno stile visivo evocativo che ricorda la grafica pixelata dei giochi per PC e console domestiche della fine degli anni '90.

"Immergiti in questo mondo inquietante e vagamente familiare, con i suoi sentieri oscuri e tortuosi che sono allo stesso tempo invitanti e inquietanti. Incontra le altre anime perdute che sono state attirate in questo luogo. Rivivi i ricordi della relazione romantica che ti ha portato qui".

Già da questa breve descrizione risulta evidente la stranezza dell'esperienza di gioco, amplificata dallo stile grafico retrò adottato che incrementa la strana atmosfera e il senso di inquietudine generale.

Il gioco ci porta a scoprire i misteri di Stillwater Springs, ma al contempo anche a indagare l'interiorità del protagonista. Non c'è ancora una data di uscita ma Springs, Eternal dovrebbe arrivare nel 2026 su PC.