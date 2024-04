Slay the Spire 2, dopo due anni di sviluppo il team ha cambiato il motore grafico

Slay the Spire 2, da poco annunciato, non sarà sviluppato con lo stesso motore grafico del primo capitolo. Più precisamente, non sarà realizzato con Unity ma con Godot.

Lo sviluppatore di Slay the Spire 2, Mega Crit, ha dichiarato l'anno scorso che, nonostante avesse già speso più di due anni per realizzare il suo prossimo gioco in Unity (all'epoca ancora non sapevamo che gioco fosse), avrebbe cambiato motore se l'azienda non avesse annullato una nuova politica enormemente impopolare che, a determinate condizioni, avrebbe fatto pagare agli sviluppatori una tassa ogni volta che qualcuno installava il loro gioco creato con Unity.

"Non abbiamo mai fatto una dichiarazione pubblica prima d'ora", ha dichiarato Mega Crit in una lettera aperta indirizzata a Unity. "Questo fa capire quanto avete sbagliato". Unity alla fine è tornata sui propri passi, ma probabilmente questo non deve essere bastato agli autori di Slay the Spire.

Infatti, un rappresentante di Mega Crit ha ora confermato che Slay the Spire 2 ha completamente messo da parte Unity e utilizzerà invece Godot.