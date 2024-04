GTA Online: i bonus per dirigenti di questa settimana ci rendono tutti un po' più rapaci

Per arrivare al successo in GTA Online non si deve per forza intepretare un criminale comune, ma si può anche svolgere il ruolo di un più raffinato dirigente d'azienda. L'aggiornamento di questa settimana è pensato proprio per farci sentire un po' più rapaci grazie ad alcuni bonus per dirigenti che saranno disponibili fino al 17 aprile.

Quindi prepariamoci tutti a vendere merce di contrabbando al miglior offerente nelle missioni di vendita di carichi speciali, ottenibili accedendo al sito di Ad-Hawk. Frutteranno GTA$ e RP doppi. Naturalmente se le consegne andranno a buon fine.

In fondo fare l'imprenditore è un lavoro difficile e pagare le tasse è sempre una noia. Così "gli imprenditori di Los Santos possono operare lontano da occhi indiscreti, dove le spie del governo non possono mettere le grinfie sui frutti del loro duro lavoro." Solo per questa settimana, completare una missione di vendita frutta un bonus di 100.000 GTA$, che verrà accreditato entro 72 ore dal completamento della missione. Inoltre, vendendo prodotti per un totale di 500.000 GTA$, qualsiasi sia la vostra impresa (o le vostre imprese, nel caso ne abbiate diverse)otterrete la ricompensa della sfida settimanale da 100.000 GTA$.