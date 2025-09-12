Slay the Spire 2 rimanda l'uscita dell'Accesso Anticipato: vediamo quanto si dovrà attendere

Slay the Spire 2 sarebbe dovuto arrivare in Accesso Anticipato entro la fine del 2025, ma il team ha deciso di rimandare l'inizio dell'AA a marzo 2026 .

Cosa hanno detto gli sviluppatori di Slay the Spire 2

Il team ha scritto che dopo molte discussioni interne, è stato deciso di posticipare il lancio dell'accesso anticipato di Slay the Spire 2 a un "giovedì segreto" di marzo 2026.

Gli autori affermano di sapere che questa non è la notizia che tutti volevano sentire e che, pur vero che inizialmente puntavano alla fine del 2025, a quanto pare hanno bisogno di più tempo.

Dicono anche che ci sono vari motivi dietro questa scelta; affermano che alcuni problemi personali hanno colpito il team (ma stanno tutti bene) e si sono resi conto che Slay the Spire 2 aveva bisogno di ulteriori miglioramenti prima di arrivare nelle mani dei videogiocatori, pur considerando che l'Accesso Anticipato è una versione parziale e imperfetta del gioco per definizione.

Ricordiamo che Slay the Spire 2 è un roguelite deckbuiling nel quale vestiamo i panni di un personaggio che deve affrontare strane creature mentre scala una torre. Il sistema di gioco si basa sul posizionamento di carte d'attacco e difesa per eliminare i nemici ed evitare di subire danni. Tra uno scontro e l'altro c'è la possibilità di esplorare una mappa a caselle con eventi speciali e altri tipi di interazione che permettono di ottenere nuove carte, reliquie che potenziano il personaggio o curarsi.

Ricordiamo infine che Slay the Spire 2 si è mostrato con un trailer di gameplay.