Slay the Spire 2 rimanda l'uscita dell'Accesso Anticipato: vediamo quanto si dovrà attendere

Slay the Spire 2 non ce la fa in tempo per il 2025: il team ha deciso che l'Accesso Anticipato ha bisogno di più tempo e ha quindi optato per un rimando. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/09/2025
Slay the Spire 2 sarebbe dovuto arrivare in Accesso Anticipato entro la fine del 2025, ma il team ha deciso di rimandare l'inizio dell'AA a marzo 2026.

Lo ha comunicato tramite un post su Steam.

Cosa hanno detto gli sviluppatori di Slay the Spire 2

Il team ha scritto che dopo molte discussioni interne, è stato deciso di posticipare il lancio dell'accesso anticipato di Slay the Spire 2 a un "giovedì segreto" di marzo 2026.

Gli autori affermano di sapere che questa non è la notizia che tutti volevano sentire e che, pur vero che inizialmente puntavano alla fine del 2025, a quanto pare hanno bisogno di più tempo.

Dicono anche che ci sono vari motivi dietro questa scelta; affermano che alcuni problemi personali hanno colpito il team (ma stanno tutti bene) e si sono resi conto che Slay the Spire 2 aveva bisogno di ulteriori miglioramenti prima di arrivare nelle mani dei videogiocatori, pur considerando che l'Accesso Anticipato è una versione parziale e imperfetta del gioco per definizione.

Slay the Spire 2, dopo due anni di sviluppo il team ha cambiato il motore grafico Slay the Spire 2, dopo due anni di sviluppo il team ha cambiato il motore grafico

Ricordiamo che Slay the Spire 2 è un roguelite deckbuiling nel quale vestiamo i panni di un personaggio che deve affrontare strane creature mentre scala una torre. Il sistema di gioco si basa sul posizionamento di carte d'attacco e difesa per eliminare i nemici ed evitare di subire danni. Tra uno scontro e l'altro c'è la possibilità di esplorare una mappa a caselle con eventi speciali e altri tipi di interazione che permettono di ottenere nuove carte, reliquie che potenziano il personaggio o curarsi.

Ricordiamo infine che Slay the Spire 2 si è mostrato con un trailer di gameplay.

