Sony ha pubblicato un nuovo trailer di PlayStation VR2 per il Black Friday

Sony ha pubblicato un nuovo trailer di PlayStation VR2, il che di per sé è una notizia: il visore per la realtà virtuale è attualmente disponibile in offerta su Amazon per il Black Friday, sebbene in questo preciso istante il prodotto risulti esaurito.

Intitolato "Parti per nuove avventure", il video include sequenze tratte da alcuni dei giochi compatibili con il dispositivo, nella fattispecie Aces of Thunder, Reach e Thief VR: Legacy of Shadow, dunque esperienze piuttosto diverse fra di loro.

L'obiettivo del trailer è ovviamente quello di spingere le vendite di PlayStation VR2 in concomitanza con gli sconti, che praticamente dimezzano il prezzo del visore rispetto alla cifra richiesta al lancio, avvenuto nel 2023.

È lecito immaginare che sia stato proprio questo fattore a limitare il successo del visore, che peraltro non ha mai potuto contare su di un supporto davvero convinto da parte di Sony sul piano delle produzioni first party.