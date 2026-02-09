Meta Quest 3s è in offerta su AliExpress: con il coupon dedicato il prezzo cala e diventa molto competitivo

Pur posizionandosi come versione più accessibile, il Quest 3S condivide gran parte dell'hardware con il Quest 3 , inclusi il chipset Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, 8 GB di RAM, le videocamere per il passthrough a colori e i controller Touch Plus. Le principali differenze riguardano il comparto ottico e i display.

Il visore utilizza lenti Fresnel anziché pancake, risultando più spesso, e monta schermi con risoluzione di 1832 x 1920 pixel per occhio, la stessa del Quest 2. Anche il campo visivo è più ridotto, con 96 gradi in orizzontale rispetto ai 110 gradi del Quest 3.

Il Quest 3S non integra un sensore di profondità e presenta una nuova disposizione dei sensori frontali. Supporta la regolazione fisica dell'IPD su tre posizioni predefinite e introduce un pulsante hardware dedicato per attivare rapidamente la modalità passthrough. Questo dispositivo è stato definito un aggiornamento graduale del Quest 2 e un'ottima scelta per chi si avvicina per la prima volta alla realtà virtuale.