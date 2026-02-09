Meta Quest 3s è in offerta su AliExpress: con il coupon dedicato il prezzo cala e diventa molto competitivo

Su AliExpress, oggi, in occasione della nuova tornata di offerte di febbraio, è presente e disponibile un coupon che fa calare il prezzo del Meta Quest 3s: il codice sconto dal valore di 30€ da applicare è MULTI30 (o, in alternativa ITPP30) per un costo finale d'acquisto di 323,71€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Pur posizionandosi come versione più accessibile, il Quest 3S condivide gran parte dell'hardware con il Quest 3, inclusi il chipset Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, 8 GB di RAM, le videocamere per il passthrough a colori e i controller Touch Plus. Le principali differenze riguardano il comparto ottico e i display.
Ulteriori dettagli
Il visore utilizza lenti Fresnel anziché pancake, risultando più spesso, e monta schermi con risoluzione di 1832 x 1920 pixel per occhio, la stessa del Quest 2. Anche il campo visivo è più ridotto, con 96 gradi in orizzontale rispetto ai 110 gradi del Quest 3.
Il Quest 3S non integra un sensore di profondità e presenta una nuova disposizione dei sensori frontali. Supporta la regolazione fisica dell'IPD su tre posizioni predefinite e introduce un pulsante hardware dedicato per attivare rapidamente la modalità passthrough. Questo dispositivo è stato definito un aggiornamento graduale del Quest 2 e un'ottima scelta per chi si avvicina per la prima volta alla realtà virtuale.