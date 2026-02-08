WhatsApp è al lavoro per introdurre la lista degli "Amici stretti" per gli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità pensata per rendere la condivisione degli aggiornamenti di stato più mirata e personale: la lista degli amici più stretti. La funzione è stata individuata all'interno delle versioni beta per Android e rappresenta un ulteriore passo avanti nel controllo della privacy e nella gestione dei contenuti condivisi sulla piattaforma.
Con l'aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.26.5.11, è emersa inizialmente la possibilità di creare liste personalizzate per gli stati. Queste liste consentiranno agli utenti di organizzare i propri contatti in gruppi specifici, ciascuno caratterizzato da un nome, un insieme di contatti e persino un'emoji identificativa.
Nel dettaglio della nuova funzione "Amici stretti" di WhatsApp
Con la beta 2.26.5.13, è stato scoperto lo sviluppo di una lista speciale dedicata esclusivamente agli Amici stretti. Questa funzione consentirà agli utenti di selezionare manualmente le persone considerate più vicine, con cui condividere stati più personali o riservati. In precedenza, la funzione era già stata individuata nella beta 2.25.25.2, ma si trovava ancora in una fase embrionale.
Ora, invece, WhatsApp sembra concentrarsi sul perfezionamento dell'interfaccia e del processo di selezione dei contatti. Gli utenti potranno creare e gestire la lista degli amici più stretti in due modi: direttamente dalle impostazioni di privacy dello stato oppure dalla sezione Stato dell'app.
Come si potranno impostare gli "Amici stretti" su WhatsApp?
Quando si pubblica uno stato, oltre alle classiche opzioni di privacy, sarà disponibile anche l'opzione "Condividi con Amici stretti". I contatti inclusi in questa lista riconosceranno facilmente gli stati dedicati grazie a un anello colorato differente attorno alla foto profilo dell'autore, segnalando chiaramente che fanno parte di un gruppo esclusivo.
La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è stata rilasciata ufficialmente. WhatsApp sta testando il sistema di condivisione e visualizzazione degli stati prima di distribuirla gradualmente ai beta tester.