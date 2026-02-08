WhatsApp è al lavoro per introdurre la lista degli "Amici stretti" per gli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità pensata per rendere la condivisione degli aggiornamenti di stato più mirata e personale: la lista degli amici più stretti. La funzione è stata individuata all'interno delle versioni beta per Android e rappresenta un ulteriore passo avanti nel controllo della privacy e nella gestione dei contenuti condivisi sulla piattaforma.

Con l'aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.26.5.11, è emersa inizialmente la possibilità di creare liste personalizzate per gli stati. Queste liste consentiranno agli utenti di organizzare i propri contatti in gruppi specifici, ciascuno caratterizzato da un nome, un insieme di contatti e persino un'emoji identificativa.