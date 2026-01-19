2

Frieren Oltre la fine del viaggio Stagione 2: il numero degli episodi non farà felici i fan

Nel mentre si attendere l'arrivo della seconda stagione di Frieren: Oltre la fine del viaggio, tramite il sito giapponese abbiamo modo di vedere il numero di episodi. Non ne sarete felici.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/01/2026
Frieren che piange

Frieren: Oltre la fine del viaggio tornerà con una seconda e attesissima stagione, ma purtroppo c'è una notizia che non farà felice i fan.

La seconda stagione avrà molti meno episodi della prima: la lunga attesa degli appassionati sarà quindi ricompensata solo in parte.

Il numero di puntate di Frieren: Oltre la fine del viaggio

Ricordiamo che la prima stagione di Frieren: Oltre la fine del viaggio conta ben 28 episodi, più che sufficienti per introdurre il mondo narrativo, i protagonisti principali e anche vivere svariate avventure, tra il comico, il drammatico e il nostalgico.

Frieren usa una staffa magica per combattere
Frieren usa una staffa magica per combattere

La seconda stagione di Frieren: Oltre la fine del viaggio proporrà invece solo dieci episodi, secondo quanto possiamo vedere dal sito ufficiale giapponese che presenta le versioni Blu-Ray e DVD della serie anime. Si tratta quindi di meno della metà degli episodi, non proprio ciò che i fan speravano.

Il motivo dietro questa scelta è forse legato al fatto che l'opera originale, il manga, è attualmente in pausa a causa delle condizioni di salute dei due autori. Inoltre, già in precedenza c'erano state delle pause. Lo studio dell'anime, Madhouse, ha probabilmente deciso di rallentare il ritmo di produzione delle puntate per non ritrovarsi senza materiale nel corso dei prossimi anni.

Ricordiamo infine che Frieren: Oltre la fine del viaggio Stagione 2 sarà disponibile su Crunchyroll.

#Anime
