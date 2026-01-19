La data di uscita e il prezzo del Google Pixel 10a sono stati svelati da un noto leaker

Se non vedete l'ora di cambiare il vostro smartphone ma siete in attesa dei nuovi modelli di Google, c'è una buona notizia per voi: Google Pixel 10a sarebbe in arrivo il 5 marzo 2026 . Le prenotazioni dovrebbero invece partire il 18 febbraio 2026, intorno alle 18:00 ora italiana.

Prezzi e dettagli sul Google Pixel 10a

Secondo quanto indicato da billbil-kun, Google Pixel 10a dovrebbe essere disponibile in due versioni, entrambe con quattro colori (in inglese chiamati Obsidian, Fog, Lavender e Berry):

Google Pixel 10a - 128 GB / 8 GB RAM: € 549

Google Pixel 10a - 256 GB / 8 GB RAM: € 649

Google Pixel 9a

Come potete vedere, si tratta delle stesse cifre del modello Pixel 9a. Ovviamente tutti questi sono solo dei rumor, non annunci ufficiali. billbil-kun si è dimostrato a più riprese, nel corso degli anni, una fonte affidabile quindi possiamo supporre che anche a questo giro stia riportando informazioni verificate, ma c'è sempre la possibilità che si sia sbagliato o gli siano stati dati dettagli non corretti.

Ricordiamo infine che Google Pixel 10 Pro da 256 GB è in sconto su Amazon in diverse colorazioni.