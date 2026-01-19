L'MMO cancellato di ZeniMax, Project Blackbird, emerge in un presunto video inedito

Tra le cancellazioni che hanno scosso il panorama interno degli Xbox Game Studios l'anno scorso c'è stata anche quella di Project Blackbird, titolo in codice che identificava il nuovo MMO in sviluppo presso ZeniMax da tempo ma di cui si sapeva ben poco, cosa che rende particolarmente interessante il video trapelato in queste ore che sembra rappresentare alcuni frammenti del gioco.

Il video è stato pubblicato dal noto leaker eXtas1s la cui affidabilità è alquanto dubbia, ma è stato corroborato dal giornalista/insider Tom Henderson, il quale ha riferito di poter confermare che tale video è effettivamente autentico e riferito al progetto in questione.

Si tratta di sequenze che si limitano a mostrare soprattutto ambientazione e personaggi, per dare un'idea del tema generale del gioco e della sua atmosfera, ma è comunque molto interessante.