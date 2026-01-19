L'MMO cancellato di ZeniMax, Project Blackbird, emerge in un presunto video inedito

Tra le cancellazioni che hanno scosso il panorama interno degli Xbox Game Studios l'anno scorso c'è stata anche quella di Project Blackbird, titolo in codice che identificava il nuovo MMO in sviluppo presso ZeniMax da tempo ma di cui si sapeva ben poco, cosa che rende particolarmente interessante il video trapelato in queste ore che sembra rappresentare alcuni frammenti del gioco.
Il video è stato pubblicato dal noto leaker eXtas1s la cui affidabilità è alquanto dubbia, ma è stato corroborato dal giornalista/insider Tom Henderson, il quale ha riferito di poter confermare che tale video è effettivamente autentico e riferito al progetto in questione.
Si tratta di sequenze che si limitano a mostrare soprattutto ambientazione e personaggi, per dare un'idea del tema generale del gioco e della sua atmosfera, ma è comunque molto interessante.
Qualcosa di cyberpunk
Il video di Project Blackbird è sostanzialmente una demo tecnica utilizzata dagli sviluppatori per mostrare quanto raggiunto in termini tecnologici utilizzando Unreal Engine 4 e potrebbe essere un po' datato a questo punto, considerando che il progetto andava avanti da anni all'interno di ZeniMax.
Quello che possiamo vedere è un'ambientazione fantascientifica impostata sullo stile cyberpunk, con panoramiche che mostrano le strade di una sorta di metropoli futuristica, con personaggi e veicoli in vista.
Non è facile farsi un'idea di come sarebbe stato il gioco da una presentazione così squisitamente tecnica, ma quantomeno possiamo avere un'impressione sulla sua atmosfera e ambientazione.
Project Blackbird è stato cancellato nell'estate del 2025 da Microsoft all'interno dell'ondata di licenziamenti che ha colpito anche Xbox Game Studios e portato anche alla cancellazione di Perfect Dark e Everwild, sebbene secondo alcune fonti lo sviluppo stesse procedendo bene.