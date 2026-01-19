Il PC non si spegne con Windows 11? Microsoft corre ai ripari e distribuisce una patch d'emergenza

I dispositivi Windows 11, soprattutto dopo l'aggiornamento di sicurezza di gennaio 2026, hanno riscontrato un bug specifico. Quando si prova a spegnere il PC, quest'ultimo si riavvia invece di arrestarsi . Il problema interessa solo una fascia ristretta di utenti, ovvero i sistemi con Secure Launch , una funzione di sicurezza che protegge l'avvio del sistema e verifica l'integrità del firmware per impedire manomissioni o malware a livello hardware.

Patch d’emergenza per correggere il bug

Come vi abbiamo anticipato, questo malfunzionamento non riguarda tutti, per fortuna, ma solo i dispositivi con Windows 11 e sistemi che utilizzano Secure Launch. Gli utenti, di conseguenza, non sono riusciti a spegnere correttamente i loro PC, con il tentativo di arresto che si trasformava in un riavvio. Il risultato ovviamente potete immaginarlo: si è costretti a utilizzare soluzioni drastiche e rischiose per forzare l'arresto.

Windows 11

Inoltre, l'ultimo aggiornamento di gennaio ha recato problemi anche agli utenti Windows 11 che cercavano di accedere ai PC tramite applicazioni di connessione a distanza. Sembra infatti che il blocco si verificasse già al momento della richiesta delle credenziali, che venivano rifiutate, rendendo impossibile il login e impedendo di utilizzare il PC.

Microsoft ha quindi distribuito una patch d'emergenza per correggere il bug, ma si continuano a segnalare piccole problematiche come schermate nere improvvise o crash di alcune applicazioni. Si tratta di un aggiornamento fuori banda (OOB) disponibile nel catalogo Microsoft Update.

Riepilogando, sono state corrette le seguenti problematiche, in base a quanto riportato sul sito ufficiale: