Xbox tornerà ad avere giochi in esclusiva? La nuova CEO di Microsoft Gaming non esclude un cambio di rotta

La nuova era di Xbox potrebbe portare cambiamenti significativi nella strategia multipiattaforma di Microsoft Gaming, fino a includere un possibile ritorno delle esclusive sulle console verdecrociate.
In un'intervista concessa a Windows Central, la nuova CEO Asha Sharma ha spiegato di avere ancora "bisogno di imparare" per comprendere a fondo l'attuale situazione di Xbox, ma che al riguardo nulla è ancora deciso, e non esclude che in futuro possano esserci modifiche rispetto all'approccio degli ultimi anni, che ha visto diversi titoli degli Xbox Studios arrivare anche su PS5 e Nintendo Switch.
I piani possono cambiare... o forse no
"In questo momento, sinceramente, ho bisogno di imparare. Capire il perché di queste decisioni, cosa stavano cercando di ottimizzare e cosa dicono i dati sulla strategia di Xbox oggi", ha dichiarato Sharma a Windows Central a proposito di un possibile cambio di rotta sulle esclusive. "Questa è la risposta onesta. Sto guardando al valore nel lungo periodo, non solo a ciò che è accaduto in un momento passato o a efficienze di breve termine e cose del genere. Il piano è il piano... finché non lo è più."
Parole che non vanno interpretate come una conferma di un imminente ribaltamento della strategia. Sharma ha infatti precisato che, se da un lato il suo obiettivo è un "ritorno a Xbox" a partire dall'hardware, dall'altro è consapevole che "molti giocatori non sono su console o non possiedono hardware Xbox" e che desidera "offrire grandi giochi anche a loro". Eventuali cambiamenti, dunque, potrebbero essere solo parziali e richiedere tempo.
"I giocatori Xbox hanno investito migliaia di dollari, in denaro e anche in tempo: per me è incredibilmente importante comprenderlo e proteggerlo", ha affermato. "Sono impegnata a 'tornare a Xbox', e questo parte dalla console, parte dall'hardware. Ne sentirete parlare presto; abbiamo alcuni annunci in arrivo. Vedrete un investimento collettivo in questa direzione."
Ha poi aggiunto: "Sappiamo anche che ci sono molti giocatori che non sono su console o sul nostro hardware, e voglio offrire grandi giochi anche a loro. Devo capire meglio come potrebbe essere questo percorso, quali decisioni sono state prese, cosa dobbiamo fare andando avanti, e ho bisogno di un po' di tempo e spazio per farlo."