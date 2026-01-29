Il manuale di un vecchio gioco giapponese ha raggiunto una valutazione assurda per un dettaglio

Il mercato del collezionismo segue regole molto diverse da quello normale. Che ne direste, ad esempio, di un semplice manuale cartaceo valutato più di 1.300 euro ? Stiamo parlando di quello di Magical Pop'n , un platform del 1995, che sta facendo il giro dei social media per il suo prezzo di vendita.

Carta che costa

Scoperto dall'utente di X e collezionista di videogiochi retro Kandori Taro, il manuale è stato messo in vendita a 217.000 yen. La parte migliore è che ha ancora attaccato sopra un'etichetta con il prezzo di vendita: 100 yen, al cambio attuale circa 50 centesimi di euro.

Magical Pop'n non è proprio un classico da ricordare, ma nel corso degli anni è diventato un oggetto da collezione per la sua rarità. A renderlo particolarmente desiderabile c'è un dettaglio non da poco: la voce della protagonista, la Principessa, era quella di Ai Iijima, attrice porno riuscita a passare con successo all'industria dell'intrattenimento mainstream. Morì alla giovane età di 36 anni, poco dopo essersi ritirata dalla vita pubblica. Sulla scatola e sul manuale di Magical Pop'n sono stampate foto e commenti di Iijima, fattore che ne ha fatto salire il valore a dismisura, al di là del gioco in sé.

Mentre alcuni restano sorpresi dal prezzo del manuale, chi conosce bene la storia di Magical Pop'n è più preoccupato per la sua autenticità. L'etichetta da 100 yen potrebbe rappresentare il prezzo precedente del manuale, poi modificato dopo che il venditore ne ha scoperto il reale valore.

A margine, giusto per far capire quanto prenda sul serio il collezionismo, Kandori Taro ha rivelato di possedere non una, ma ben tre copie di Magical Pop'n. Considerando quanto può valere anche solo un singolo manuale, è facile immaginare che trovare e acquistare quelle copie non sia stato affatto facile o economico.