L'avventura agrodolce Dear me, I was... ha una data di uscita su Steam, Nintendo Switch, iOS e Android

Il gioco era stato pubblicato in precedenza in esclusiva su Nintendo Switch 2, lo scorso 31 luglio, dove ha ottenuto buoni riscontri da parte della critica. A confermarlo è anche il trailer celebrativo con i riconoscimenti della stampa, pubblicato per l'occasione.

Arc System Works ha annunciato la data di uscita delle versioni PC (Steam), Nintendo Switch, iOS e Android dell'avventura narrativa Dear me, I was.... Saranno disponibili dal 12 febbraio al prezzo di 7,99 euro.

Una storia di crescita raccontata con un linguaggio universale

Dear me, I was... è un'avventura interattiva pensata per chi ama le esperienze intime e sperimentali. Il gioco è stato realizzato da Arc System Works, azienda famosa soprattutto nell'ambito dei picchiaduro grazie a serie di successo come Guilty Gear e BlazBlue, con il coinvolgimento di Taisuke Kanasaki, storico artista e direttore della serie Another Code. Il titolo narra con straordinaria sensibilità la vita quotidiana di una donna attraverso una serie di momenti cruciali di crescita personale, emozione profonda e riflessione esistenziale, creando un'esperienza narrativa che trascende i confini tradizionali del videogioco.

Il gioco usa uno stile grafico ad acquerello, caratterizzato da tonalità delicate e sfumature poetiche che conferiscono un'atmosfera onirica e contemplativa. Le animazioni, realizzate attraverso la tecnica della rotoscopia, che trasformano ogni movimento in una danza visiva che cattura l'essenza più intima dei gesti umani. Una delle caratteristiche più peculiari, e audaci, del titolo è l'assenza completa di dialoghi: tutto viene raccontato tramite l'animazione, le espressioni dei personaggi, il ritmo e la musica, rendendo l'esperienza universalmente comprensibile e profondamente emotiva, andando oltre le barriere linguistiche.