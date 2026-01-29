L'avventura agrodolce Dear me, I was... ha una data di uscita su Steam, Nintendo Switch, iOS e Android

Arc System Works ha annunciato la data di uscita delle versioni PC (Steam), Nintendo Switch, iOS e Android dell'avventura narrativa Dear me, I was.... Saranno disponibili dal 12 febbraio al prezzo di 7,99 euro.
Il gioco era stato pubblicato in precedenza in esclusiva su Nintendo Switch 2, lo scorso 31 luglio, dove ha ottenuto buoni riscontri da parte della critica. A confermarlo è anche il trailer celebrativo con i riconoscimenti della stampa, pubblicato per l'occasione.
Una storia di crescita raccontata con un linguaggio universale
Dear me, I was... è un'avventura interattiva pensata per chi ama le esperienze intime e sperimentali. Il gioco è stato realizzato da Arc System Works, azienda famosa soprattutto nell'ambito dei picchiaduro grazie a serie di successo come Guilty Gear e BlazBlue, con il coinvolgimento di Taisuke Kanasaki, storico artista e direttore della serie Another Code. Il titolo narra con straordinaria sensibilità la vita quotidiana di una donna attraverso una serie di momenti cruciali di crescita personale, emozione profonda e riflessione esistenziale, creando un'esperienza narrativa che trascende i confini tradizionali del videogioco.
Il gioco usa uno stile grafico ad acquerello, caratterizzato da tonalità delicate e sfumature poetiche che conferiscono un'atmosfera onirica e contemplativa. Le animazioni, realizzate attraverso la tecnica della rotoscopia, che trasformano ogni movimento in una danza visiva che cattura l'essenza più intima dei gesti umani. Una delle caratteristiche più peculiari, e audaci, del titolo è l'assenza completa di dialoghi: tutto viene raccontato tramite l'animazione, le espressioni dei personaggi, il ritmo e la musica, rendendo l'esperienza universalmente comprensibile e profondamente emotiva, andando oltre le barriere linguistiche.