Troppi lasciano Windows per Linux, Microsoft vuole correre ai ripari

A quanto pare, la fine del supporto a Windows 10 non ha convinto i vecchi utenti a passare a Windows 11 . L'ultima versione del sistema operativo di Microsoft è piagata da problemi di prestazioni , bug e, soprattutto, da tante funzionalità che nessuno aveva chiesto, che sono complicate da disattivare e che appesantiscono non poco il sistema. Stando a quanto riportato da The Verge, Microsoft starebbe lavorando per migliorare l'esperienza base di Windows 11, nel tentativo di riconquistare la fiducia degli utenti, in un momento in cui più utenti PC che mai stanno passando a Linux .

Un rapporto complicato

Stando a quanto riportato, gli ingegneri di Windows si stanno preparando ad affrontare i problemi più urgenti del sistema operativo: "Il feedback che stiamo ricevendo dalla nostra comunità di clienti appassionati e dai Windows Insider è stato chiaro. Dobbiamo migliorare Windows in modi che siano davvero significativi per le persone", ha dichiarato a The Verge Pavan Davuluri, presidente della divisione Windows di Microsoft. "Quest'anno ci concentreremo sull'affrontare gli elementi critici più segnalati dai clienti: migliorare le prestazioni del sistema, l'affidabilità e l'esperienza complessiva di Windows. La fiducia si conquista con il tempo e siamo impegnati a ricostruirla insieme alla community di Windows".

Il logo di Windows 11

Tra le funzionalità che dovrebbero essere migliorate figurano, a quanto pare, il perfezionamento della modalità scura e le più volte citate prestazioni.

Come detto, il rapporto arriva in un momento in cui sempre più utenti sembrano scegliere Linux. L'ultima indagine sull'hardware di Steam mostra che oltre il 3% degli utenti Steam utilizza Linux: un numero non enorme in termini assoluti, ma in forte crescita rispetto al 2% dell'anno precedente. Al di fuori del gaming, le stime sulla percentuale di utenti PC su Linux variano dal 5% fino all'11%, con tutte le fonti concordi nel ritenere che l'adozione di Linux sia aumentata rapidamente negli ultimi anni.

Il lavoro fatto da Valve per aumentare la compatibilità dei giochi con Linux ha portato grandi benefici ai suoi dispositivi SteamOS, ma ha anche aperto la strada a un numero crescente di giocatori che possono passare a Linux su PC senza doversi più preoccupare della compatibilità dei giochi.