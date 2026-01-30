Il film live action di Gundam verrà distribuito da Netflix, c'è Sydney Sweeney nel cast

Secondo quanto riferito da Deadline, il progetto sarebbe affidato a Jim Mickle, showrunner di Sweet Tooth, che si occuperebbe di regia e sceneggiatura , con la produzione a questo punto in corso.

Annunciato alcuni anni fa, il film live action di Gundam ha iniziato la produzione solo nel febbraio del 2025 in base a quanto riferito, ma sembra proprio che i lavori stiano procedendo adesso, e che tutti i tasselli stiano andando al loro posto.

Un mito in live action

Ci sarebbero notizie anche sul cast: sembra che Sydney Sweeney e Noah Centineo siano presenti tra gli attori destinati a prendere parte alla produzione, mentre alla produzione ci sarebbe anche Linda Moran, oltre allo stesso Centineo con Enzo Marc.

La statua di Gundam

Per il resto, non ci sono ancora informazioni precise sul progetto, tranne il fatto che dovrebbe trattarsi di un adattamento in forma di film con attori in carne e ossa della celebre serie creata da Yoshiyuki Tomino.

La prima serie risale al 1979 e da lì è nato uno dei franchise più famosi dell'animazione nipponica con numerose serie animate, film, manga e ovviamente videogiochi e giocattoli annessi.

Per conoscere meglio la storia alla base del mito, vi rimandiamo al nostro video sulla storia di come Mobile Suit Gundam ha conquistato il mondo.