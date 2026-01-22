La Stagione 4 di Invincible ha un trailer italiano e una data di uscita su Prime Video

Il trailer italiano della Stagione 4 di Invincible segna alcuni clamorosi ritorni e rivela anche la data di uscita su Prime Video per i nuovi episodi, che saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal 18 marzo.
La storia proseguirà esattamente da dove l'avevamo lasciata al termine della terza stagione, con Mark ancora traumatizzato dal violentissimo scontro con Conquest che è costato la vita a tantissime persone ma che ha anche permesso a Eve di sbloccare il suo pieno potenziale.
Assisteremo finalmente al ritorno di Omni-man e Allen, che si stanno occupando di organizzare una forza che sia in grado di far fronte alla terribile minaccia dei Viltrumiti, ancora determinati a conquistare la Terra e a eliminare chiunque gli si pari di fronte.
Nel frattempo, però, verranno portate avanti alcune importanti sottotrame, come quella relativa al regno degli inferi e alla possibilità che si verifichi una lotta per il suo controllo dopo l'intervento di Damien Darkblood.
Siamo a metà del percorso?
Tempo fa Amazon ha assicurato che le nuove stagioni di Invincible non verranno più spezzate, ma per arrivare alla conclusione della storia potrebbero servirne in tutto sette oppure otto, a seconda di come verrà gestito il racconto.
Quel che è certo è che ci troviamo di fronte a una serie animata di eccellente qualità, capace di tradurre efficacemente l'opera di Robert Kirkman in uno show che ha saputo conquistarsi rapidamente milioni di spettatori.