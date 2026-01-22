La Stagione 4 di Invincible ha un trailer italiano e una data di uscita su Prime Video

Il trailer italiano della Stagione 4 di Invincible segna alcuni clamorosi ritorni e rivela anche la data di uscita su Prime Video per i nuovi episodi, che saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal 18 marzo.

La storia proseguirà esattamente da dove l'avevamo lasciata al termine della terza stagione, con Mark ancora traumatizzato dal violentissimo scontro con Conquest che è costato la vita a tantissime persone ma che ha anche permesso a Eve di sbloccare il suo pieno potenziale.

Assisteremo finalmente al ritorno di Omni-man e Allen, che si stanno occupando di organizzare una forza che sia in grado di far fronte alla terribile minaccia dei Viltrumiti, ancora determinati a conquistare la Terra e a eliminare chiunque gli si pari di fronte.

Nel frattempo, però, verranno portate avanti alcune importanti sottotrame, come quella relativa al regno degli inferi e alla possibilità che si verifichi una lotta per il suo controllo dopo l'intervento di Damien Darkblood.