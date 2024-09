Earth Defense Force: World Brothers 2 fa quello che deve, e poco più

Questo secondo capitolo, sempre sviluppato da Yuke'S ed edito da D3Publisher, in superficie non fa quasi nulla per provare a dire o a fare qualcosa di nuovo al punto che nei suoi filmati introduttivi la voce narrante enfatizza il fatto che la trama di questo secondo capitolo è praticamente quella di un B-movie. Se in Earth Defense Force: World Brothers un alieno è arrivato sulla Terra Cubica (in questi giochi non esistono curve, tutto è un cubo o è formato da cubi), l'ha spaccata in tanti pezzi ma poi è stato sconfitto, questa volta l'alieno gigante che spacca la Terra Cubica in tanti pezzi arriva dal nucleo del pianeta.

Se un gioco funziona, farne un seguito che ne è la copia carbone è una mossa molto azzardata perché c'è un rischio elevatissimo di alienare i propri fan. Gli sviluppatori Earth Defense Force: World Brothers 2 hanno deciso di correrlo, ma non hanno giocato benissimo le loro carte. Il primo capitolo ha trasformato in voxel i personaggi e i nemici di questa serie dando al tutto un aspetto a metà tra il materiale originale e Minecraft.

Vi piace sparare agli insetti giganti?

Earth Defense Force: World Brothers 2 ha un protagonista chiamato Fyta Gather che, letto di corsa, si legge Fight Together, combattere insieme. Lui è una nuova recluta che, per caso, si ritrova separato dal resto del plotone nel giorno dell'apparizione del mostro di turno ed è costretto a cavarsela da solo. Nel corso della prima missione comincerà a salvare il suo primo alleato e iniziare a costruire la sua brigata per sconfiggere l'invasione aliena.

Nel corso della campagna di Earth Defense Force: World Brothers 2 potrete salvare decine di nuovi personaggi da usare nelle avventure successive

Non si può dire che gli sviluppatori si siano molto impegnati a scrivere la storia perché da premesse banali si arriva a colpi di scena telefonatissimi, per poi concludersi esattamente nel modo in cui ci si aspetterebbe. Non sono da meno le interazioni tra i personaggi: Neon, una combattente con l'amnesia, entra presto a far parte del gruppo e le sue conversazioni non sono solo noiose e banali ma, a volte, coprono l'intero audio di gioco dando moltissimo fastidio.

Il mistero che dovrebbe tenere alta l'attenzione è legato a degli umanoidi giganti che sono entrati a far parte dell'arsenale degli alieni (insieme ai robot e agli insettoni), ma ogni interazione ha un tono e dei contenuti così pedanti e fastidiosi che la voglia di stare dietro a una trama così banale passa veramente in fretta. Il gioco ha anche delle velleità collezionistiche con nuovi personaggi da salvare sparsi per i livelli. Questi potrebbero motivare il fan sfegatato di Earth Defense Force, la serie di videogiochi principali, perché le citazioni sono davvero tante con eroi provenienti da tutti i capitoli del franchise.

Le citazioni all'intero franchise di Earth Defense Force sono tante e sparse per l'intera durata del gioco

Purtroppo, visto l'elevato numero di personaggi, le battute a disposizione di ciascuno sono solo quattro o cinque. Questo vuol dire che se ne trovate uno che vi piace e volete continuare a usarlo, finirete per non sopportarlo più nel giro di una ventina di missioni. Ogni abilità attivata, infatti, ha una sua linea di dialogo e ogni volta che si spara l'arma principale il proprio personaggio dice una delle tre frasi a sua disposizione. Questo ciclo infinito delle stesse parole dette nello stesso modo ci ha portato a giocare completamente senz'audio per quanto ripetitiva e alienante l'esperienza stava diventando.