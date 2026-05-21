Vittoria per Samsung: evita lo sciopero e paga meno bonus della concorrenza

La notizia ha avuto effetti immediati sul mercato finanziario: le azioni Samsung sono salite dell'8,5%, raggiungendo livelli record . L'intesa dovrà essere approvata formalmente dai lavoratori entro il 27 maggio, ma il sindacato ha già lasciato intendere che la ratifica appare probabile. Dietro l'accordo si nasconde però anche una competizione sempre più accesa con SK Hynix, rivale diretta che negli ultimi mesi ha guadagnato terreno grazie ai chip di memoria destinati ai sistemi IA di NVIDIA.

Samsung Electronics ha raggiunto un accordo con il principale sindacato interno evitando uno sciopero che avrebbe coinvolto circa 48.000 lavoratori in Corea del Sud. La trattativa, mediata dal governo, riguarda soprattutto i dipendenti della divisione semiconduttori, oggi al centro della corsa globale ai chip per l'intelligenza artificiale.

Bonus elevati, ma Samsung evita i costi più pesanti

Secondo i dettagli emersi, Samsung riconoscerà a tutti i dipendenti della divisione chip un bonus fisso pari al 50% dello stipendio annuale. A questo si aggiungerà un incentivo straordinario legato agli utili operativi, distribuito però principalmente sotto forma di azioni. Per alcuni dipendenti del settore memorie i compensi complessivi potrebbero raggiungere circa 626 milioni di won, pari a oltre 416.000 euro. Una cifra enorme, ma comunque inferiore rispetto ai potenziali premi previsti da SK Hynix, dove i bonus potrebbero superare i 700 milioni di won se i profitti annuali dovessero raggiungere determinati obiettivi.

Choi Seung-ho, leader del sindacato di Samsung Electronics

Samsung ha scelto una strategia più prudente. Gran parte dei bonus verrà infatti distribuita in azioni e subordinata a obiettivi economici da raggiungere nei prossimi dieci anni. Una soluzione che limita l'impatto immediato sui conti aziendali e contribuisce anche a sostenere il valore del titolo in Borsa.

La vicenda riflette il momento estremamente delicato vissuto dall'industria dei semiconduttori. L'esplosione della domanda di infrastrutture IA ha trasformato i produttori di memorie avanzate in uno degli asset più strategici dell'intero settore tecnologico.

Negli ultimi dodici mesi Samsung ha visto crescere il valore delle proprie azioni di oltre cinque volte grazie alla domanda di chip destinati ai data center IA. Tuttavia, molti dipendenti ritengono che i benefici economici non siano stati distribuiti in modo uniforme tra le varie divisioni interne. Secondo alcune testimonianze raccolte vicino al complesso produttivo di Pyeongtaek, i lavoratori delle attività legate alle memorie sembrano soddisfatti dell'accordo, mentre chi opera in altri settori del business chip avrebbe reagito con maggiore freddezza.

Per la Corea del Sud evitare lo sciopero rappresentava una priorità assoluta. Samsung pesa per circa un quarto delle esportazioni nazionali e un blocco prolungato avrebbe potuto creare effetti anche sulla catena globale dei semiconduttori. La trattativa evidenzia però un tema sempre più centrale nel mercato tecnologico: la redistribuzione dei profitti generati dall'IA. Con i chip diventati uno dei pilastri dell'economia digitale, il rapporto tra aziende e lavoratori rischia di diventare uno dei principali fronti di tensione dell'intero settore.