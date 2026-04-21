Il gameplay di RUINER 2 è stato mostrato con un frenetico trailer

Reikon Games ha pubblicato un trailer del gameplay di RUINER 2, il nuovo capitolo della spettacolare serie sparatutto che approderà presto su PC, pur non avendo ancora una data di uscita ufficiale né dettagli in merito alle eventuali versioni console.

Rispetto al primo episodio, il gioco punta a espandere e arricchire ogni singolo aspetto dell'esperienza, mantenendo intatta la tensione che aveva contribuito al successo dell'originale RUINER e catapultandoci ancora una volta fra le strade di Rengkok.

La violenta e oscura metropoli cyberpunk, dominata dalle corporazioni, controlla le vite dei cittadini al punto da impedirgli anche di morire, e starà a noi spezzare le catene di questo assurdo contratto, a qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo.

Fra le novità del sequel c'è la meccanica dello Shell System, che consente al protagonista di impossessarsi del corpo di altri combattenti attraverso l'hacking per utilizzarli come "gusci" e costruire in tal modo un vero e proprio roster di guerrieri pronti alla battaglia.