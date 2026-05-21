Lo State of Play del 2 giugno? Meglio non perderlo, dice un'insider

Non è il caso di perdersi lo State of Play del 2 giugno: è questo il messaggio che la nota insider Millie A ha voluto esprimere su X, dopo aver previsto correttamente a fine marzo che Sony avrebbe organizzato un evento nel corso della primavera.

"Ci sono i 'moderate le vostre aspettative'... e poi c'è quello che sta effettivamente per accadere durante il nuovo State of Play", ha scritto Millie A. "Non sto dicendo che dobbiate mollare tutto e azzerare gli impegni per guardarlo in diretta... ma non perdetevelo."

Sembra dunque che la presentazione che verrà trasmessa il prossimo 2 giugno a partire dalle 23.00, ora italiana, includerà qualcosa di molto importante oltre a una nuova, approfondita occhiata a Marvel's Wolverine.

Come abbiamo avuto modo di riportare, le possibilità in tal senso sono molteplici ma ce n'è una in particolare che sta prendendo forma e di cui si parla ormai con una certa insistenza.