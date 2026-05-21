Lo State of Play del 2 giugno? Meglio non perderlo, dice un'insider

Non è il caso di perdersi lo State of Play del 2 giugno: è questo il messaggio che la nota insider Millie A ha voluto esprimere su X, dopo aver previsto correttamente a fine marzo che Sony avrebbe organizzato un evento nel corso della primavera.
"Ci sono i 'moderate le vostre aspettative'... e poi c'è quello che sta effettivamente per accadere durante il nuovo State of Play", ha scritto Millie A. "Non sto dicendo che dobbiate mollare tutto e azzerare gli impegni per guardarlo in diretta... ma non perdetevelo."
Sembra dunque che la presentazione che verrà trasmessa il prossimo 2 giugno a partire dalle 23.00, ora italiana, includerà qualcosa di molto importante oltre a una nuova, approfondita occhiata a Marvel's Wolverine.
Come abbiamo avuto modo di riportare, le possibilità in tal senso sono molteplici ma ce n'è una in particolare che sta prendendo forma e di cui si parla ormai con una certa insistenza.
Il nuovo God of War?
Ci riferiamo naturalmente al nuovo God of War, che potrebbe essere presentato durante lo State of Play, magari insieme ad altre esclusive PS5, in quella che potrebbe rivelarsi una sorta di "dichiarazione d'intenti" da parte di Sony dopo una serie di notizie tutt'altro che entusiasmanti per i suoi utenti.
Ancora qualche giorno e scopriremo come stanno effettivamente le cose: come già detto, l'appuntamento con il nuovo State of Play è fissato alle 23.00 del 2 giugno e potrete seguire l'evento in diretta su Multiplayer.it, con il commento della redazione.
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