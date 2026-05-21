Forza Horizon 6 su Instant Gaming a 57€ IVA inclusa: dopo il lancio sta già dominando su PC

Ne avevamo già parlato durante la fase di prevendita, ma ora Forza Horizon 6 è ufficialmente disponibile su PC e Xbox Series X|S. Nel frattempo, il nuovo capitolo della serie Playground Games sta facendo registrare numeri molto alti su PC, tra giocatori connessi e interesse generale attorno al lancio. Su Instant Gaming il gioco è acquistabile a 46,99€ IVA esclusa, che diventano 57,33€ IVA inclusa. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo ufficiale del gioco è di 70€. Con l'offerta attuale su Instant Gaming il costo finale scende a 57,33€ IVA inclusa, con un risparmio di 12,67€ e uno sconto effettivo del 18,1%.