Forza Horizon 6 su Instant Gaming a 57€ IVA inclusa: dopo il lancio sta già dominando su PC

Ne avevamo già parlato durante la fase di prevendita, ma ora Forza Horizon 6 è ufficialmente disponibile su PC e Xbox Series X|S. Nel frattempo, il nuovo capitolo della serie Playground Games sta facendo registrare numeri molto alti su PC, tra giocatori connessi e interesse generale attorno al lancio. Su Instant Gaming il gioco è acquistabile a 46,99€ IVA esclusa, che diventano 57,33€ IVA inclusa. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo ufficiale del gioco è di 70€. Con l'offerta attuale su Instant Gaming il costo finale scende a 57,33€ IVA inclusa, con un risparmio di 12,67€ e uno sconto effettivo del 18,1%.
Numeri molto forti su PC
Il lancio di Forza Horizon 6 sta attirando grande attenzione soprattutto su PC, piattaforma dove la serie ha continuato a crescere negli ultimi anni. Le prime statistiche stanno mostrando un debutto particolarmente solido, con numeri che confermano quanto il franchise sia ormai diventato centrale anche fuori dall'ecosistema console Xbox.
Playground Games continua a puntare sulla formula open world che ha reso celebre la serie, tra eventi dinamici, enorme parco auto e una struttura molto accessibile anche per chi non segue abitualmente i simulatori di guida.
Dopo anni di crescita costante, Forza Horizon si è ormai trasformato in uno dei nomi più forti del panorama racing. Il debutto di questo sesto capitolo sembra confermare ulteriormente il trend, soprattutto sul mercato PC. Per chi aspettava il day one prima di acquistarlo, il prezzo su Instant Gaming permette ancora di evitare il prezzo pieno da 70 euro.
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