Virtua Fighter 6 Crossroads pare sia trapelato online con un impressionante video

Manca ancora qualsiasi ufficialità sulla questione ma sembra proprio che un video con spezzoni di gameplay di Virtua Fighter 6 Crossroads sia trapelato online, con un filmato che sta girando in giro per internet in queste ore.
Potete vederlo qui sotto, sebbene non si sappia quanto possa rimanere a disposizione, visto che si tratta chiaramente di un materiale trafugato e non pronto per la pubblicazione in questa forma, forse registrato come una sorta di off-screen da una presentazione vera e propria.
In ogni caso, consente di vedere qualcosa di effettivamente legato al gameplay del nuovo Virtua Fighter, che sembra davvero impressionante da questi piccoli frammenti.
Una nuova presentazione è in arrivo
Quello che rende piuttosto credibile il video è il fatto che vi siano inserite anche alcune interviste agli sviluppatori, dunque sembra trattarsi di un materiale da pubblicare prossimamente, forse previsto in uno dei prossimi eventi di presentazione di giugno.
Possiamo apprezzare, in particolare, la notevole qualità delle animazioni, che sembrano davvero appartenere a una nuova generazione dei picchiaduro, con Sega che pare abbia fatto grandi passi avanti su questo capitolo.
Emergerebbe anche il possibile titolo del nuovo picchiaduro, che a quanto pare smembra essere Virtua Fighter Crossroads: il capitolo in questione è stato presentato semplicemente come Virtua Fighter New Project lo scorso gennaio, poi tornato in scena con un teaser trailer su Wolf Hawkfield e poi con altri video successivamente.
Lo scorso agosto abbiamo visto le prime sequenze di gameplay del gioco e tanti nuovi dettagli dal Tokyo Game Show, ma evidentemente c'è un'altra presentazione in arrivo a breve.
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