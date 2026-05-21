Darksiders Warmastered Edition su Instant Gaming costa meno dell'upgrade PS5 o Xbox e portate a casa un classico PC

Su Instant Gaming è disponibile Darksiders Warmastered Edition per PC Steam a 1,99€ IVA esclusa, che diventano 2,43€ IVA inclusa con aliquota italiana al 22%. La remaster del primo capitolo della serie THQ Nordic torna così a un prezzo estremamente basso rispetto al listino ufficiale da 20€. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il costo ufficiale del gioco è di 20€. Con l'offerta attuale su Instant Gaming il prezzo finale scende a 2,43€ IVA inclusa, con un risparmio complessivo di 17,57€ con uno sconto che raggiunge l'87,9%.
Uno degli action più apprezzati dell’era PS3 e Xbox 360
Darksiders è rimasto nel tempo uno dei franchise action più riconoscibili della generazione PS3 e Xbox 360, grazie al mix tra combattimenti, puzzle ed esplorazione in stile adventure.
La Warmastered Edition aggiorna il gioco originale con risoluzione più alta, miglioramenti tecnici e prestazioni più stabili su hardware moderno. A poco più di 2 euro IVA inclusa, resta una delle offerte più economiche del momento per chi vuole recuperare un classico action su PC senza spendere praticamente nulla. Il tutto mentre su console i giocatori si lamentano del costo dell'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S.
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