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Nintendo ha assunto 461 dipendenti nell'anno fiscale 2026, in totale controtendenza con il mercato

Dall'ultimo resoconto finanziario di Nintendo, è emerso un dato interessate: un massiccio numero di assunzioni.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   08/05/2026
Super Mario su Yoshi in Super Mario Galaxy

Un dato apparentemente poco rilevante emerso dall'ultimo rapporto finanziario di Nintendo, mostra invece plasticamente il benessere della compagnia. Di cosa parliamo? Ma delle 461 assunzioni praticate nel corso dell'anno fiscale 2026, quello chiusosi il 31 marzo scorso. Attualmente, Nintendo ha un totale di 8.666 dipendenti. Si tratta di una notizia in totale controtendenza rispetto a quella dei grandi nomi dell'industria, come Microsoft e Sony, che nel periodo dato hanno licenziato personale e chiuso studi di sviluppo, tanto che Microsoft ha subito una vera e propria rivoluzione ai vertici della divisione.

Scelte oculate

Nintendo è da anni tra le compagnie più appetibili del Giappone in cui andare a lavorare, ma è sempre stata molto cauta con le assunzioni, non lasciandosi andare né nei periodi di crescita, né in quelli di calo, puntando soprattutto alla qualità degli assunti, più che al loro numero effettivo.

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Attualmente, tra i tre produttori hardware più grandi appare essere quello con lo stato di salute migliore, considerando gli ultimi bilanci di PlayStation, positivi ma non esaltanti, soprattutto a causa del buco nero Bungie, e di Microsoft, decisamente negativi per via del crollo delle vendite hardware e della mancata crescita del Game Pass.

Nintendo Switch 2 supera i 19,86 milioni di unità vendute, Switch 1 oltre i 155 milioni Nintendo Switch 2 supera i 19,86 milioni di unità vendute, Switch 1 oltre i 155 milioni

Insomma, la strategia di Nintendo pare essere rivelata quella più lungimirante: non abbandonare il proprio mercato, curandolo con prodotti di alta qualità, andando al contempo alla ricerca di nuovi clienti usando altri media, come il cinema.

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