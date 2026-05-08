Nintendo ha assunto 461 dipendenti nell'anno fiscale 2026, in totale controtendenza con il mercato

Un dato apparentemente poco rilevante emerso dall'ultimo rapporto finanziario di Nintendo, mostra invece plasticamente il benessere della compagnia. Di cosa parliamo? Ma delle 461 assunzioni praticate nel corso dell'anno fiscale 2026, quello chiusosi il 31 marzo scorso. Attualmente, Nintendo ha un totale di 8.666 dipendenti. Si tratta di una notizia in totale controtendenza rispetto a quella dei grandi nomi dell'industria, come Microsoft e Sony, che nel periodo dato hanno licenziato personale e chiuso studi di sviluppo, tanto che Microsoft ha subito una vera e propria rivoluzione ai vertici della divisione.