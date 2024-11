Nintendo è la compagnia in cui lavorare più desiderata dai giovani laureati giapponesi in ambito entertainment

Quest'anno, Nintendo è la terza azienda più popolare tra i laureati giapponesi in cerca di lavoro , la prima se si considera solo il mondo dell'intrattenimento . A svelarlo è stato un recente sondaggio condotto dall'agenzia per l'impiego Gakujo. La classifica si basa sulle risposte di 5.476 studenti universitari di tutto il Giappone. Negli anni Nintendo è sempre stata nelle prime posizioni delle aziende giapponesi più desiderate, quindi questa è soltanto una conferma dell'ottima fama di cui gode.

Nintendo Difference

Al primo e secondo posto della classifica generale troviamo, rispettivamente, il gigante commerciale Itochu e Ajinomoto, una compagnia che si occupa di cibo e biotecnologie. Le altre aziende che si occupando di videogiochi nella top 50 sono: Konami, Bandai Namco, Sega e Capcom.

La classifica delle compagnie più desiderate in Giappone in cui lavorare

Il risultato di Nintendo è dovuto in buona parte al suo prestigio e alla sua popolarità, ma molte risposte hanno anche puntato sulla sua statura internazionale. Inoltre, Nintendo è nota per avere un tasso di turnover dei dipendenti insolitamente basso, vicino allo zero (la media è intorno al 30%). Ciò è senza dubbio dovuto agli stipendi base, che sono molto alti e continuano a crescere.

Secondo il CEO di una compagnia di collocamento giapponese, ci sono però anche altri motivi, come le molte ferie retribuite, il forte sostegno alla genitorialità e un sistema di punti unico per i dipendenti che può essere utilizzato per giochi, libri, viaggi e altro ancora. Hanno anche una profonda comprensione della diversità e hanno introdotto un sistema di partnership che consente ai dipendenti con compagni dello stesso sesso di essere trattati come se fossero sposati.