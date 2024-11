Ubisoft Store lancia i saldi del Black Friday, da Star Wars Outlaws ad Assassin's Creed e Far Cry

Partendo da Star Wars Outlaws , al momento il gioco è in promozione a 52,49 euro, con uno sconto del 25% rispetto ai 69,99 euro canonici. Interessante anche il prezzo di 24 euro per The Crew Motorfest in formato Deluxe Edition e lo sconto del 60% su Avatar Frontiers of Pandora , che scende a 28 euro.

Oggi è il Black Friday e ovviamente anche l' Ubisoft Store ha lanciato le sue promozioni a tema su moltissimi dei giochi pubblicati dalla casa transalpina in versione PC, da Assassin's Creed e Far Cry fino al recente Star Wars Outlaws. Vediamo alcune delle offerte più interessanti.

Le altre offerte

Guardando ai brand più celebri di Ubisoft, Assassin's Creed Mirage al momento può essere vostro a 20 euro tondi tondi, con uno sconto del 60% rispetto ai 49,99 euro canonici. Non è l'unico gioco della serie in promzione: ad esempio troviamo anche Odyssey a 12 euro, Valhalla a 15 euro e Origins (in versione Gold Edition) a 13,50 euro. Far Cry 6 invece è sceso a 15 euro, con un'invitante sconto del 75%. Anche in questo caso molti dei giochi della serie sono in promozione, come ad esempio Far Cry 5 e 4 a 9 euro cadauno.

La protagonista di Star Wars Outlaws

Se siete interessati, trovate le offerte dell'Ubisoft Store per PC a questo indirizzo o direttamente dal client della piattaforma. Rimanendo in tema di offerte sui videogiochi, vi ricordiamo che anche il PlayStation Store, l'eShop di Nintendo Switch e l'Xbox Store hanno lanciato le loro offerte per il Black Friday.