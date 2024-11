Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a dicembre

Dicembre è sempre un mese critico per le nostre piattaforme di streaming preferite: da Netflix a Prime Video passando per Disney Plus, i cataloghi si riempiono di film natalizi e altre produzioni a tema che servono ad accompagnarci nei giorni di festa. Va benissimo, per carità: a chi non piace rivedere S.O.S. Fantasmi, Elf, Una poltrona per due, Una promessa è una promessa e così via? Però serve anche altra ciccia, soprattutto inedita, a distrarci dalle luminarie, dalle carole e dal generale buonumore che pervade la città mentre ce ne stiamo al calduccio sulla poltrona. Troppo cinici? Aspettate di vedere cos'ha in serbo per noi Netflix a dicembre e poi ne riparliamo...

That Christmas Questa pellicola animata potrebbe essere la più importante produzione natalizia targata Netflix di quest'anno: un lungometraggio in CGI ispirato ai libri per bambini di Richard Curtis, qui sceneggiatore e già scrittore e regista di alcuni film amatissimi come Love Actually - L'amore davvero, I Love Radio Rock e Questione di tempo. Che se, tipo, non avete mai visto almeno il terzo, Babbo Natale vi deve portare il carbone. Una scena di That Christmas Il film - che in lingua originale può avvalersi delle voci di Brian Cox, Billy Nighy e Fiona Shaw, tra gli altri - racconta le disavventure degli abitanti di Wellington-on-Sea e di Santa Claus quando una fortissima tempesta di neve scombussola i piani di famiglie, amici e amanti proprio nel giorno di Natale. Una storia festiva con una morale, insomma, disponibile a partire dal 4 dicembre.

Beastars 3, parte 1 La serie animata basata sul manga di Paru Itagaki si avvia alla conclusione con la prima parte della stagione 3, disponibile a partire dal 5 dicembre: avevamo lasciato Legoshi alle prese con una decisione importantissima da cui potrebbe dipendere il suo futuro con Haru, mentre il gruppo di teatro dell'istituto Cherryton è in subbuglio a seguito delle recenti rivelazioni. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di animali antropomorfi civilizzati: i protagonisti di Beastars appartengono al regno animale, ma l'autore giapponese li ha umanizzati in maniera sopraffina, impiegando la distinzione tra carnivori ed erbivori per raccontare una metafora cinica e realistica del nostro mondo. Legoshi in una scena di Beastars 3 La serie animata prodotta da studio Orange conta al momento due stagioni da dodici episodi ciascuna, che coprono buona parte dei ventidue volumetti che costituiscono il manga: una visione che vi consigliamo, specie ora che la serie accenna a concludersi, perché Beastars è uno degli anime più originali e introspettivi in circolazione.

Transformers: Il risveglio Il secondo film del reboot cominciato con Bumblebee nel 2018 arriva su Netflix l'8 dicembre: ne Transformers: Il risveglio (sottotitolo originale: Rise of the Beasts) gli Autobot da poco giunti sulla Terra devono vedersela con i Terrorcon, una delegazione di cacciatori di taglie capitanati dal potentissimo Scourge che rispondono agli ordini di Unicron il divoratore di pianeti. L'unica speranza sono i Maximal, Transformers giunti sulla Terra molto tempo prima degli Autobot con la capacità di assumere fattezze animali, e due giovani umani legati a doppio filo con un antico manufatto alieno. Una scena di Transformers: Il risveglio Nella nostra recensione di Transformers: Il risveglio vi abbiamo spiegato che il nuovo film intrattiene grazie a scene d'azione spettacolari, ma fatica a stupire e soprattutto sembra fare un passo indietro rispetto alle ottime intuizioni del film precedente. Resta comunque una pellicola chiassosa adatta a una serata in compagnia che, peraltro, getta le basi per il vociferato crossover tra i Transformers e G.I. Joe.

Carry-On Il regista ispanico Jaume Collet-Serra dirige Carry-On, un nuovo thriller in arrivo il prossimo 13 dicembre con due attori d'eccezione: Taron Egerton da una parte, Jason Bateman dall'altra. Egerton interpreta Ethan Kopek, un agente della Transportation Security Administration che si scopre ricattato da un misterioso figuro proprio il giorno di Natale: dovrà far passare una valigia attraverso i controlli, altrimenti saranno guai. Taron Egerton in una scena di Carry-On Collet-Serra ha già lavorato a film ad alta tensione molto apprezzati come Orphan e Paradise Beach - Dentro l'incubo, mentre Egerton e Bateman non dovrebbero avere bisogno di presentazioni: il primo ha recitato nel ruolo del protagonista dei primi due Kingsman, oltre a essere stato Elton John in Rocketman, mentre Bateman è stato il mitico Michael Bluth di Arrested Development, oltre a mille altre serie TV tra cui Ozark. Ottimi ingredienti per un film che potrebbe essere una vera sorpresa.

Harry Potter 1-8 La storia del maghetto britannico più famoso del mondo torna su Netflix con tutti e gli otto film che coprono i sette volumi scritti da J.K. Rowling: vi ricordiamo che l'ultimo romanzo è stato adattato in un film in due parti, mentre gli altri se li sono palleggiati diversi registi almeno fino al quarto. Il risultato è una saga cinematografica altalenante che ha comunque conquistato intere generazioni, settando nuovi standard e incantando un mondo intero. Il poster di Harry Potter e la pietra filosofale A partire dal 14 dicembre potrete rivedere tutti i film da Harry Potter e la pietra filosofale in poi, e quindi commuovervi rivedendo sul piccolo schermo giganti del calibro di Maggie Smith, Alan Rickman, Robbie Coltrane, Richard Harris, Michael Gambon e John Hurt. Quindi sarebbe un tuffo nella nostalgia e anche un buon modo per ricordare questi attori straordinari... e magari rispolverare il videogioco Hogwarts Legacy tra un film e l'altro.

Terminator: Destino Oscuro L'ultimo capitolo cinematografico di Terminator arriva il 15 dicembre: la recente serie animata Terminator Zero - sempre su Netflix - è un prodotto migliore a tutto tondo ma, nonostante ciò, il film di Tim Miller riporta in scena gli attori originali. C'è un'invecchiata, ma sempre grintosissima Linda Hamilton a interpretare Sarah Connor e, naturalmente, Arnold Schwarzenegger nei panni di una macchina assassina, ma non troppo. Arnold Schwarzenegger in Terminator: Destino oscuro Il nuovo cast include l'energica Mackenzie Davis, che indossa l'uniforme del super soldato Grace, e Gabriel Luna che invece è l'antagonista, un Terminator modello Rev-9 che dà la caccia a una ragazzina dal destino importantissimo. Derivativo e non proprio ispiratissimo, Terminator: Destino oscuro è comunque un film d'azione più che discreto che fa leva sul fattore nostalgia e sembrerebbe mettere un punto fermo alla serie cinematografica. Almeno per il momento.

Squid Game 2 Inutile dire che la seconda stagione di Squid Game è l'evento più atteso del mese: arriverà il 26 dicembre e riporterà in scena Lee Jung-jae (che abbiamo visto di recente in Star Wars: The Acolyte) e il suo Seong Gi-hun, il numero 456 nei giochi mortali che si tengono di nascosto per intrattenere i ricconi mentre dei poveri disperati rischiano le loro vite nella speranza di pagare i propri debiti vincendo la partita. La stagione uno si era conclusa con Gi-hun che, scampato agli Squid Game e scoperto il loro creatore, decideva di tornare in partita per dare la caccia agli organizzatori rimasti. La seconda stagione metterà in scena sfide ancora più perfide ma, soprattutto, una vera e propria resa dei conti che potrebbe alzare moltissimo l'asticella della violenza. Creata dal coreano Hwang Dong-hyuk, Squid Game ha riscosso un successo enorme alla sua uscita nel 2021: avrebbe dovuto essere una sola stagione, ma l'autore si è preso il tempo necessario a scrivere una nuova stagione che farà da ponte con una terza e conclusiva tranche di episodi prevista per il 2026. Vedremo se tornerà a essere lo show più visto del mondo anche questa volta. Spoiler: assolutamente sì.